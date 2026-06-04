Gonfiabile vola via e sbalza in aria i bimbi: Ava muore a 3 anni e 10 feriti, tragedia alla festa a Montreal

L’improvvisa tragedia in un parco della città canadese dove la locale chiesa aveva allestito una festa per la comunità. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 50 km orari strappando via le strutture gonfiabili su cui si trovavano alcuni bambini.

Una giornata di festa organizzata dalla locale chiesa per tutta la comunità si è trasformata in tragedia a Montreal, in Canada, quando alcune raffiche di vento hanno fatto volare via il castello gonfiabile per i bambini sbalzando violentemente i minori che vi erano sopra per giocare. Nell’incidente una piccola di appena 3 anni e morta e altre dieci persone sono rimaste ferite tra cui sei che sono state ricoverate in ospedale.

L’improvvisa tragedia si è consumata lo scorso weekend al Parc Ouellet di LaSalle, un quartiere nella zona sud-ovest di Montreal dove la locale chiesa aveva allestito una festa per il pomeriggio del 31 maggio. Piccoli e grandi si erano riuniti poco prima quando è avvenuto l’impensabile. Il vento ha iniziato diventare sempre più forte fino a quando alcune raffiche hanno raggiunto i 50 km orari strappando via le strutture gonfiabili su cui si trovavano alcuni bambini e i gazebo vicini.

Una scena drammatica durante la quale i piccoli sono stati sbalzati violentemente in aria precipitando poi sul prato sottostante dove molti di loro hanno riportato lesioni importanti. La più grave era risultata proprio la bimba di 3 anni, Ava, che ha battuto la testa ed era stata subito soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale dove era arrivata in condizioni gravissime. Fino all’ultimo si è sperato che la piccola potesse farcela ma nonostante le cure e ogni tentativo da parte dei medici di salvarla, la bambina è morta martedì scorso per le ferite riportate nell’incidente.

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Secondo i servizi di emergenza medica intervenuti intorno alle 16:30 di domenica nel parco Ouellette, dove la chiesa Madre dei Cristiani aveva organizzato la festa, i paramedici hanno trovato 11 persone ferite, sette adulti e quattro bambini. Secondo quanto riferito, il castello gonfiabile e i gazebo sono stati sollevati e scagliati a diversi metri di distanza dal vento colpendo diverse persone. Le autorità cittadine hanno comunicato che è in corso una indagine per accertare l’accaduto che andrà di pari passo con l’inchiesta della polizia che dovrà valutare autorizzazioni e misure di sicurezza.