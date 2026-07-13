Bimbo di 3 anni cade dalla finestra dell’hotel mentre gioca col papà e muore: tragedia in vacanza a Cipro

Il piccolo era arrivato sull’Isola con genitori, sorella e nonni da meno di 24 ore per una vacanza di 15 giorni quando è avvenuta la tragedia. Padre accusato di omicidio colposo per negligenza.

Una vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Cipro dove un bambino britannico di 3 anni è improvvisamente precipitato da una finestra dell’hotel in cui alloggiava con i genitori ed è morto poco dopo. Il dramma poco dopo le 18:00 di domenica 12 luglio in un hotel nella zona costiera tra Kato Paphos e Chloraka, sulla costa occidentale dell’Isola.

Secondo quanto ricostruiscono i media locali, la famiglia con genitori, due figli piccoli e nonni materni, era arrivata da meno di 24 ore a Cipro per una vacanza che sarebbe dovuta durare quindici giorni ed aveva preso alloggio nell’hotel dove però domenica pomeriggio è avvenuta la tragedia. Secondo le indagini della polizia cipriota, il bambino stava giocando con il padre nel corridoio al quarto piano, dove si trovava la loro stanza, quando, in circostanze ancora tutte da chiarire, è caduto attraverso una finestra aperta del corridoio.

Una caduta nel vuoto di diversi metri che si è rivelata fatale per il minore. Il piccolo è precipitato sulla veranda principale dell'hotel al primo piano, riportando ferite terribili. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il bambino non c’è stato nulla da fare. I paramedici, accorsi in ambulanza, hanno tentato una disperata corsa all'ospedale di Paphos, dove i medici però purtroppo ne hanno dovuto constatare il decesso subito dopo.

Sulla terribile tragedia la polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli agenti hanno raccolto varie testimonianze e le autorità stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza dell'hotel per ricostruire il tutto. Nel mirino il padre con cui il bimbo stava giocando al momento dei fatti.

Dopo i primi rilievi, l’uomo di 37 anni è stato arrestato nella tarda serata di ieri con l’accusa di omicidio colposo per negligenza e imprudenza e per non aver adempiuto ai suoi doveri di capofamiglia e di non aver adempiuto alle sue responsabilità di persona affidataria del minore.

L’uomo verrà condotto questa mattina davanti al tribunale distrettuale di Paphos. Intanto l’autorità giudiziaria locale ha ordinato l’autopsia sul corpicino del piccolo che verrà eseguita presso l'obitorio dell'ospedale generale di Nicosia.