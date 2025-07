video suggerito

Dramma a Grosseto, 13enne muore cadendo dal terrazzo dei nonni: l'allarme lanciato dal cugino, indagini in corso Un ragazzo di 13 anni, arrivato in Italia dall'Ucraina in guerra, è morto cadendo dal terrazzo dei nonni al terzo piano di uno stabile a Grosseto. Troppo gravi le ferite riportate: indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica di quanto successo.

A cura di Ida Artiaco

Sono in corso indagini a Grosseto a seguito della morte di un ragazzo di soli 13 anni, precipitato ieri dal terrazzo dei nonni che si trova al terzo piano di uno stabile in via Fossombroni, poco distante dal centro cittadino. L'adolescente, di origine ucraina, era arrivato in Italia solo tre giorni fa, poi la tragedia. Trasferito in ospedale al Meyer di Firenze, è deceduto dopo due giorni di agonia a causa delle ferite troppo gravi riportate alle testa e ad altre parti del corpo.

Per la vittima i nonni avevano fatto di tutto per evacuarlo dal loro paese in guerra, come riporta il quotidiano La Nazione. I genitori e gli altri familiari sono bloccati in Ucraina a causa del conflitto con la Russia. Il 13enne si era trasferito da loro solo tre giorni prima della tragedia. Nella stessa casa abita anche un cuginetto, di poco più grande di lui, anche lui di nazionalità ucraina. È questo altro ragazzo ad aver dato l'allarme la notte tra venerdì e sabato quando si è accorto che il 13enne era precipitato dal terrazzo e si trovava esanime nella corte interna del palazzo. A quanto pare in casa in quel momento non c'erano i nonni.

Il cugino avrebbe raccontato agli inquirenti della squadra Mobile della Polizia di non averlo più visto dopo che poco prima si trovava insieme a lui nella cameretta. Sul posto è arrivata l'automedica del 118 e anche l'ambulanza oltre alla polizia. Il 13enne, con diverse fratture e traumi gravi, è stato portato inizialmente all'ospedale Misericordia ma da lì è stato deciso il trasferimento a Firenze, dove il suo cuore ha smesso di battere. Dai primi accertamenti si tratterebbe di una caduta accidentale, ma indagini sono in corso per verificare l'esatta dinamica di quanto successo. Intanto, i nonni hanno subito avvertito i genitori, che adesso stanno cercando di espletare le pratiche per uscire dall'Ucraina in guerra e arrivare in Italia per l'ultimo saluto al figlio.