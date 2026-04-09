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Pescatore sportivo trovato morto in mare a Bordighera, il corpo notato dai passanti: indagini in corso

Un pescatore sportivo di 63 anni è stato trovato morto in mare a Bordighera (Imperia). Il corpo è stato notato da passanti che hanno lanciato l’allarme. Si ipotizza un malore, in corso indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
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A cura di Eleonora Panseri
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Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Un uomo di 63 anni è stato trovato morto in mare, in località Arziglia, a Bordighera (provincia di Imperia). A quanto si apprende, la vittima sarebbe un pescatore sportivo.

Il 63enne indossava una muta con cintura di piombi, ma non le bombole da immersione. Sulla base di quanto riportano i quotidiani locali, al momento l'ipotesi più accreditata è che abbia avuto un malore in mare.

A notare il corpo che galleggiava tra le onde intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 9 aprile, sarebbero stati alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme, mentre uno di loro si è tuffato in mare e lo ha riportato a riva.

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Appena ricevuta la segnalazione, sul posto sono rapidamente intervenuti il personale sanitario del 118 con l'automedica, i volontari della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, insieme alla Guardia Costiera e ai Carabinieri.

I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso.

Sono stati avviati accertamenti, tutt'ora in corso, per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause del decesso (non sono stati diffusi dettagli su un eventuale esame esterno della salma e non è chiaro se verrà svolta l'autopsia). Bisognerà inoltre risalire all'identità del pescatore. Come appreso, infatti, il 63enne non aveva con sé i documenti.

Un malore in mare può essere causato da diversi fattori, come lo shock termico, la congestione, la disidratazione o uno sforzo eccessivo. In alcune situazioni, però, possono incidere anche condizioni di salute preesistenti.

Nel caso del 63enne, infatti, non si esclude che possa aver avuto patologie o problemi di salute pregressi che potrebbero aver contribuito al malore.

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