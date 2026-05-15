Crema di olive e mandorle richiamata dai supermercati Lidl: indagine epidemiologica in corso

I supermercati Lidl hanno annunciato l’immediato richiamo dal commercio di un lotto di Crema di olive e mandorle a causa di una possibile contaminazione microbiologica sulla quale è in corso una indagine epidemiologica. Oggetto dell’avviso è la Crema di olive e mandorle venduta a marchio “Italiamo”, etichetta della stessa catena di discount dedicata all'eccellenza enogastronomica italiana e riservata ai prodotti alimentari made in Italy.

Il richiamo del prodotto è stato disposto in via precauzionale dalle autorità sanitarie italiane a seguito di alcune segnalazioni di una possibile contaminazione microbica su cui si sta indagando attraverso ulteriori test di laboratorio. Il lotto interessato dal ritiro dal commercio è quello con numero L244R e termine minimo di conservazione fissato al 1 settembre 2028.

“Si comunica ai clienti che le autorità sanitarie hanno richiesto il ritiro precauzionale del prodotto. Il ritiro è stato richiesto nell’ambito di una indagine epidemiologica, in attesa dell’esito dei controlli microbiologici disposti dall’autorità” spiega Lidl nell’avviso pubblicato sui canali web del gruppo., aggiungendo che Il richiamo coinvolge solamente l’articolo “Italiamo” Crema di olive e mandorle, 190g TMC 01/09/28 – Lotto L244R. Altri prodotti venduti da Lidl Italia non sono coinvolti dal richiamo”.

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La crema spalmabile oggetto dell’avviso è prodotta e confezionata in barattoli di vetro da 190 grammi ciascuno dalla ditta Simens Alimentare S.r.l. nel proprio stabilimento di San Martino di Lupari, in provincia di Padova.

Le confezioni sono state già ritirate dagli scaffali dei punti vendita ma per chi avesse già comprato la crema con lotto e scadenza sopra indicati, Lidl spiega che “Conformemente alle indicazioni delle autorità” si invita a “non consumare il prodotto riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino”.