Precipita dall’ultimo piano dell’Università, morta una donna ad Alessandria: indagini in corso

Ad Alessandria una donna, addetta al servizio di portineria, è morta cadendo dall’ultimo piano di Palazzo Borsalino, sede dell’Università degli studi del Piemonte orientale. Indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto. La struttura è stata chiusa e le attività sospese per la giornata di oggi, venerdì 24 aprile.

Una donna è morta ad Alessandria dopo essere caduta dall'ultimo piano di Palazzo Borsalino, in Via Cavour 84, sede dell'Università degli studi del Piemonte orientale (Upo). È precipitata nel cortile interno della facoltà di Giurisprudenza nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile.

Quando i soccorritori sono intervenuti sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. A riferire la notizia con un comunicato è l'ufficio stampa della Centrale 118, precisando che è intervenuta l'automedica ma i soccorsi del personale sanitario sono stati inutili. La donna è una dipendente dell'Ateneo che cura il servizio di portineria.

A quanto si apprende, sono in corso accertamenti della Polizia per ricostruire e accertare la dinamica e i motivi che hanno portato alla caduta. Gli agenti hanno eseguito sul posto i rilievi del caso.

Intanto, in una nota pubblicata anche sui social dell'università, lo staff del rettore Upo ha informato che oggi la sede di Palazzo Borsalino rimarrà chiusa per l'intera giornata.

L'accesso non è consentito "a causa dell'incidente che ha coinvolto un'addetta al servizio di portineria". Per la giornata sono state inoltre sospese tutte le lezioni, le attività di ricerca e "rimangono chiusi gli uffici amministrativi".

Come riportato poco sopra, l'Università parla di incidente ma non è chiaro se la donna sia effettivamente caduta o se si tratti di un gesto volontario. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’accaduto. Nelle prossime ore proseguirà il lavoro delle forze dell'ordine per tentare di chiarire e fare piena luce sulla vicenda.