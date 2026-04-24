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Precipita dall’ultimo piano dell’Università, morta una donna ad Alessandria: indagini in corso

Ad Alessandria una donna, addetta al servizio di portineria, è morta cadendo dall’ultimo piano di Palazzo Borsalino, sede dell’Università degli studi del Piemonte orientale. Indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto. La struttura è stata chiusa e le attività sospese per la giornata di oggi, venerdì 24 aprile.
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A cura di Eleonora Panseri
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Una donna è morta ad Alessandria dopo essere caduta dall'ultimo piano di Palazzo Borsalino, in Via Cavour 84, sede dell'Università degli studi del Piemonte orientale (Upo). È precipitata nel cortile interno della facoltà di Giurisprudenza nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile.

Quando i soccorritori sono intervenuti sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. A riferire la notizia con un comunicato è l'ufficio stampa della Centrale 118, precisando che è intervenuta l'automedica ma i soccorsi del personale sanitario sono stati inutili. La donna è una dipendente dell'Ateneo che cura il servizio di portineria.

A quanto si apprende, sono in corso accertamenti della Polizia per ricostruire e accertare la dinamica e i motivi che hanno portato alla caduta. Gli agenti hanno eseguito sul posto i rilievi del caso.

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Intanto, in una nota pubblicata anche sui social dell'università, lo staff del rettore Upo ha informato che oggi la sede di Palazzo Borsalino rimarrà chiusa per l'intera giornata.

L'accesso non è consentito "a causa dell'incidente che ha coinvolto un'addetta al servizio di portineria". Per la giornata sono state inoltre sospese tutte le lezioni, le attività di ricerca e "rimangono chiusi gli uffici amministrativi".

Come riportato poco sopra, l'Università parla di incidente ma non è chiaro se la donna sia effettivamente caduta o se si tratti di un gesto volontario. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’accaduto. Nelle prossime ore proseguirà il lavoro delle forze dell'ordine per tentare di chiarire e fare piena luce sulla vicenda.

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