New York, esplosione vicino alla statua del Toro di Wall Street: panico a Manhattan

Un mezzo della MTA è esploso a New York, vicino alla statua del Toro di Wall Street. Panico tra i passanti ma al momento non sembrano esserci feriti. Indagini in corso.

Una violenta esplosione ha scatenato il panico a New York, proprio vicino all'iconica statua del toro, simbolo di Wall Streett. L'esplosione è avvenuta intorno alle ore 17.43 all'incrocio tra Broadway e Stone Street.

Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo della Metropolitan Transportation Authority (MTA) ha preso fuoco vicino alla statua in un'esplosione dalla quale si è alzata una colonna di fumo visibile anche a grande distanza.

I video che circolano in rete mostrano tutta la sequenza e il panico dei cittadini che in quel momento si trovavano vicino all'iconica statua. Si tratta infatti di una zona ad alta densità turistica nella parte di Downtown Manhattan. A seguito del boato improvviso i passanti corrono spaventati mentre il fumo nero e denso si alza verso il cielo.

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Per sedare l'incendio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sarebbero riusciti a spegnere le fiamme solo poco prima delle 19, ora locale. In totale, sono stati necessari più di 90 minuti perché venisse dichiarato cessato il pericolo.

Anche la Polizia è accorsa sul posto per chiarire le dinamiche e accertare le cause che avrebbero portato all'esplosione del veicolo. Al momento non risultano feriti, mentre invece sarebbero state danneggiate alcune auto parcheggiate nelle immediate vicinanze del mezzo che ha preso fuoco. Sarebbe esclusa al momento l'ipotesi di un atto doloso.