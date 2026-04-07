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Cade nel serbatoio di una distilleria, morto operaio di 54 anni: incidente sul lavoro a Pasian di Prato

Un operaio di 54 anni, Italo Carpi, è morto cadendo nel serbatoio di una distilleria a Pasian di Prato (Udine). Inutili i soccorsi, indagini in corso: disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso e l’esatta dinamica del tragico incidente sul lavoro.
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A cura di Eleonora Panseri
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Tragico incidente sul lavoro in una distilleria a Pasian di Prato, in provincia di Udine, dove un operaio è morto dopo essere caduto in un serbatoio. È quanto hanno raccontato dai colleghi della vittima che hanno tentato, senza successo, di recuperarlo.

Le circostanze in cui è avvenuto l'incidente sono ancora tutte da chiarire. L'operaio era un dipendente della storica Distilleria Durbino Friulia del Gruppo Caffo e si chiamava Italo Carpi, residente a Fagagna, e aveva 54 anni, come riportano i quotidiani locali.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco che si sono occupati del recupero della salma. Quando sono riusciti a recuperare l'uomo, infatti, il 54enne era già deceduto.

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Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, i sanitari del 118 e gli operatori dello Spisal, Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Sul posto è sopraggiunta anche la figlia della vittima, allertata dai militari dell'Arma.

A quanto si apprende, sono stati posti sotto sequestro i locali in cui è avvenuta la tragedia. La Procura ha inoltre aperto un fascicolo sul caso e ha disposto che la salma venga sottoposta agli esami autoptici per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e fare luce sulle cause del decesso.

L'allarme è scattato quando è stata notata la scomparsa del dipendente e si è ipotizzato che potesse essere finito nel serbatoio.

Rapidamente sono stati allertati i soccorsi e sul luogo dell'incidente sono arrivati numerosi equipaggi dei Vigili del Fuoco che, dotati di equipaggiamento adatto, sono entrati nel serbatoio e hanno trovato l'uomo privo di vita. Il recupero, viste le circostanze dell'accaduto, è avvenuto con non poche difficoltà. Le indagini sono affidate agli ispettori dell'Azienda sanitaria.

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