Lasciato dalla fidanzata le brucia casa: donna salva grazie a un poliziotto, dramma sfiorato a Vittoria

A cura di Susanna Picone

Un uomo di 28 anni è stato fermato dopo aver appiccato il fuoco in una palazzina di via Cacciatori delle Alpi a Vittoria, nel Ragusano. Stando a quanto emerso, il giovane avrebbe tentato di incendiare tutto dopo che la fidanzata lo aveva lasciato.

Il rogo ha semidistrutto i quattro piani della casa e solo per un caso non ci sono state vittime. Il giovane fermato è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere della zona.

A causa del fumo e delle fiamme una donna di 34 anni – si tratterebbe proprio della giovane ex fidanzata del fermato – era rimasta bloccata nella tromba delle scale e non riusciva a uscire. Se è salva è anche grazie al dirigente del commissariato Giovanni Arcidiacono, che è entrato nell’edificio in fiamme ed è riuscito a trarla in salvo insieme ai vigili del fuoco tramite una scala esterna dei pompieri.

La donna è stata portata in ospedale con un principio di intossicazione, ma è già stata dimessa. Anche il poliziotto Arcidiacono è rimasto lievemente intossicato del fumo. Altre persone che si trovavano nell'edificio sono state evacuate o hanno lasciato subito la casa appena si sono accorti delle fiamme. L’immobile, dopo le prime ispezioni, è stato dichiarato inagibile e chi ci abitava ha dovuto trovare un altro posto.

Il giovane ritenuto responsabile dell’accaduto è stato rintracciato dopo poco dalla polizia, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e poi portato in carcere. Comparirà lunedì davanti al giudice per le indagini preliminari Ivano Infarinato. A quanto emerso, finora non ha fornito spiegazioni, tranne la presunta lite con la sua ex fidanzata.

Nell'udienza di convalida sarà assistito dall'avvocato Giovanni Bongiorno. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio.