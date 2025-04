Donna morta con un taglio alla gola, la figlia se ne accorge grazie alle telecamere in casa: un fermo

video suggerito

Una donna è stata trovata morta in un appartamento nel centro storico di Trieste: il suo cadavere sarebbe stato rinvenuto con un taglio alla gola. Si indaga per omicidio: i carabinieri avrebbero già fermato una persona.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Una donna è stata trovata morta in un appartamento nel centro storico di Trieste: il suo cadavere sarebbe stato rinvenuto con un taglio alla gola nel primo pomeriggio di oggi 31 marzo. Nulla purtroppo sono serviti i soccorsi del 118 per salvarle la vita. A pochi minuti dal ritrovamento del corpo i carabinieri hanno fermato una persona. Non è ancora chiaro il suo coinvolgimento, ma si indagherebbe per omicidio.

Stando alle prime informazioni, l'appartamento si trova in via delle Becchiere, una stradina stretta nel centro della città, che subito dopo il ritrovamento è stata chiusa alla circolazione per consentire gli accertamenti degli investigatori. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso sono arrivati in pochi minuti anche i carabinieri.

La vittima sarebbe una donna di 89 anni. Si chiamava Isabella Ailandi Tregnaghi. A dare l'allarme sarebbe stata la figlia: si sarebbe accorta, tramite le telecamere presenti nell'abitazione che le permettevano di controllare la madre, che c'era qualcosa di anomale e quindi ha chiamato il 112. Poco dopo i carabinieri sono arrivati sul posto e hanno trovato il cadavere dell'anziana.

Subito sono partite le indagine e dopo poco è stata fermata una conoscente della vittima: secondo quanto si è appreso, alla base della vicenda ci potrebbe essere una questione economica. La donna sospettata dell'omicidio sarebbe una triestina di 58 anni: si sarebbe allontanata dalla via delle Beccherie dove è avvenuto l'omicidio e avrebbe tentato la fuga. Ma è stata inseguite e fermata dalla pattuglia dei carabinieri. Non si sa cosa abbia detto agli investigatori: al momento è sospettata dell'omicidio, ma tutto dovrà essere ancora accertato. Nei suoi confronti al termine dell'interrogatorio, condotto dal Procuratore di Triste Federico Frezza e dei sostituti incaricati delle indagini Ilaria Iozzi e Andrea La Ganga, è stato disposto il fermo per indiziato di delitto per il reato di omicidio volontario. La 58enne si trova in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida. Le indagini stanno andando avanti. Verrà disposta a breve un'autopsia sul corpo della vittima.