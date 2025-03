video suggerito

La nonna ha un malore in casa: nipote di 12 anni le salva la vita con un massaggio cardiaco È accaduto nel parmense. La dodicenne ha messo in pratica le nozioni apprese durante un campo estivo di primo soccorso, riuscendo a rianimare l’anziana che non riusciva più a respirare. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È riuscita a mantenere il sangue freddo senza farsi prendere dal panico, con una prontezza invidiabile per la sua età, ha salvato la vita della nonna. Arianna, 12 anni, ha messo in pratica le nozioni apprese durante un campo estivo di primo soccorso, riuscendo a rianimare l’anziana che non riusciva più a respirare. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta di Parma.

L'episodio si è verificato alcuni giorni fa nel parmense. La nonna di Arianna era appena rientrata a casa e stava mangiando quando, all'improvviso, ha smesso di respirare a causa di un’ostruzione delle vie aeree. Impossibilitata a chiedere aiuto a voce, è corsa nello studio dove si trovava la nipote, cercando di attirare la sua attenzione con un gesto disperato.

Arianna ha subito compreso la gravità della situazione. Senza lasciarsi sopraffare dalla paura, ha chiamato il 118 e, seguendo le indicazioni degli operatori sanitari, ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Una manovra che aveva già visto eseguire durante un'attività formativa estiva, rivelatasi ora fondamentale per salvare la vita della nonna.

Mentre la ragazzina proseguiva il massaggio, sul posto è arrivata l’automedica. I sanitari hanno preso in carico la donna, riuscendo a farle riprendere la respirazione. Prima di essere trasportata in ospedale, l’anziana ha salutato Arianna con un cenno della mano, segno della sua riconoscenza e del sollievo per lo scampato pericolo.

La donna è stata curata ed è tornata a casa. “Mia nipote è stata incredibilmente brava – ha dichiarato alla Gazzetta di Parma –. Grazie alla sua prontezza e attenzione, i medici hanno subito capito che si trattava di un’ostruzione dovuta al cibo e hanno potuto intervenire nel modo corretto. Se non ci fosse stata lei, sarei andata in arresto cardiaco”.