A 12 anni cade dal quinto piano e si salva grazie allo stendibiancheria, i genitori: "Colpa del bullismo" La ragazza di 12 anni caduta dal quinto piano si sarebbe salvata perché precipitando avrebbe toccato i fili per stendere di un appartamento ai piani inferiori. Si trova comunque ancora in ospedale in prognosi riservata.

A cura di Giorgia Venturini

immagine di repertorio

Si indaga per capire cosa sia successo alla ragazzina di 12 anni di Asti caduta nella serata di ieri 19 marzo. Ora tutti gli accertamenti si stanno concentrando sulla vita dell'adolescente, sia a scuola che in casa. Si cerca di capire se ci sono state situazioni particolari che hanno portato la giovane a commettere un simile gesto. La 12enne ora si trova ancora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione pediatrica all'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria.

Dalle prime testimonianze dei vicini, il patrigno avrebbe pensato a un momento di sofferenza della figlia per "colpa del bullismo a scuola". C'è chi anche – stando a quanto precisa Il Messaggero – farebbe riferimento di un vecchio episodio, che risalirebbe allo scorso ottobre. Ma non si sa molto altro.

Stando alla dinamica dell'accaduto, la 12enne era in casa da sola con la sorella quando è caduta dal quinto piano. Precipitando avrebbe toccato i fili per stendere di un appartamento ai piani inferiori, attutendole la caduta. Così si sarebbe salvata. Subito la sorella, che si è immediatamente accorta di tutto, ha chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari l'hanno stabilizzata e trasportata con la massima urgenza in ospedale. Resta in prognosi riservata, con un politrauma e un trauma cranico.