Asti, dramma nella serata di ieri: dodicenne precipita dal quinto piano, è gravissima La bambina ha riportato gravi traumi e numerose fratture e si trova attualmente ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Asti in condizioni critiche.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio.

Tragedia nella tarda serata di ieri nel quartiere popolare Torretta, alla periferia ovest di Asti. Una ragazzina di 12 anni è precipitata dal quinto piano della sua abitazione in via Turati, per cause ancora in fase di accertamento.

La giovane è stata ritrovata priva di coscienza sul marciapiede sottostante, in condizioni disperate. Immediato l'intervento del 118, reso complesso dalla tensione tra i presenti. Gli operatori sanitari hanno stabilizzato la dodicenne prima di trasferirla d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Cardinal Massaia, dove è stata ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. La bambina ha riportato gravi traumi e numerose fratture e si trova attualmente in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, al momento della caduta la dodicenne si trovava da sola nell'appartamento in cui viveva con la sua famiglia di origine straniera. Restano ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente: non si esclude alcuna ipotesi, dal tragico incidente a un gesto volontario.

Sulla vicenda indaga la Questura di Asti, che sta raccogliendo testimonianze e analizzando tutti gli elementi utili per ricostruire l’accaduto.