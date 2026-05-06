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Entra in casa di un 50enne e lo uccide, arrestato 35enne a Campobasso: si ipotizza il furto come movente

Un uomo di 35 anni è stato arrestato per l’omicidio di un 50enne avvenuto a Civita di Bojano (Campobasso) nella serata di ieri, martedì 5 maggio. Secondo le prime informazioni, l’aggressore sarebbe entrato in casa della vittima per sottrarre denaro.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo l'omicidio di un 50enne avvenuto a Civita di Bojano (Campobasso). La vittima è stata assassinata nella serata di ieri, martedì 5 maggio, nella sua abitazione. Il 35enne in manette è già noto alle forze dell'ordine e secondo le autorità, il fatto sarebbe avvenuto alle 21 in largo San Giovanni. L'aggressore sarebbe entrato in casa con l'intenzione di sottrarre del denaro e avrebbe colpito violentemente la vittima fino a provocarne la morte.

Il 118, accorso sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne proprietario di casa. L'aggressore si trovava nel borgo nonostante il provvedimento di allontanamento da Bojano disposto dall'autorità giudiziaria. L'uomo aveva il braccialetto elettronico. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Bojano, che stanno ricostruendo la dinamica e il movente dell'aggressione. Informata anche la Procura di Campobasso.

La vittima sarebbe un operaio del posto. L'uomo è stato prima preso a calci e pugni e poi colpito con un oggetto contundente. In casa ci sarebbe stata una discussione, nata forse per vecchie ruggini. I due, sempre stando alle prime informazioni, si conoscevano.

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