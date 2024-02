Sanremo 2024 è ancora di più il Festival dei Record: 700mila copie certificate FIMI dopo 2 settimane Sanremo 2024 e l’ennesimo record di copie certificate FIMI: l’ultima conduzione di Amadeus lo incorona con 700mila copie vendute, tra cui quattro dischi di platino e quattro d’oro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Annalisa, Angelina Mango, Mahmood, foto LaPresse Sanremo 2024

Sembrava impossibile, ma il Festival di Sanremo 2024, il quinto e ultimo di Amadeus, riesce a fare meglio nelle classifiche di copie certificate FIMI rispetto ai suoi precedenti. Un risultato difficile, osservando i numeri raccolti lo scorso anno, ma che mettono l'edizione 2024 come una delle più riuscite sul lato musicale, almeno numericamente. Come mostrato dalla FIMI nelle scorse ore, sono 700mila le copie certificate nelle due settimane successive al Festival, 50mila in più rispetto allo scorso anno, quando però c'erano stati più brani certificati, 10 esattamente. Ma andiamo a vedere nello specifico come si è arrivati a questo risultato, che fanno da sfondo all'ingresso nella top 100 Billboard USA di Mahmood e Annalisa, ma anche al primo posto della playlist di Spotify di Sanremo 2024, la più ascoltata al mondo durante la kermesse musicale.

Certificazione FIMI, dal16.02.2024 al 22.02.2024

Quattro dischi di platino e la sorpresa Alfa

A pesare sul numero totale di copie certificate, arrivano i quattro dischi di platino conquistati già dai protagonisti più lucenti del Festival di Sanremo 2024: la vincitrice, Angelina Mango, con La Noia, ma anche Mahmood con Tuta Gold, Geolier con I p’ me, tu p’ te e infine Sinceramente di Annalisa. Ma non finisce qui, perché sono arrivate anche quattro certificazioni dorate a brani che non hanno fatto parte del quintetto finale (escluso Mahmood): c'è per esempio Click Boom! di Rose Villain, in uscita con il suo nuovo album Radio Sakura, ma anche Gazzelle con la sua Tutto qui. Senza dimenticare Casa Mia, disco d'oro in una settimana dalla pubblicazione, con il video ufficiale della canzone pubblicato nelle scorse ore: protagonisti all'interno del video, come sul palco dell'Ariston, Ghali e Rich Ciolino. C'è chi ha trovato nella sua distribuzione su TikTok un boost numerico più agevole rispetto agli altri: basti pensare a Vai! di Alfa, certificato disco d'oro, come Un ragazzo una ragazza dei The Kolors, con il ritornello utilizzato in oltre 31mila video sulla piattaforma.

Chi manca all'appello dei brani certificati: da Ma non tutta la vita a Casa Mia

Da questo computo, sono stati esclusi anche i conteggi legati a Ma non tutta la vita, la canzone dei Ricchi e Poveri non ancora certificata FIMI, ma che ha già raccolto 8,6 milioni di stream su Spotify, oltre ad essersi ritagliato uno spazio importante nelle tendenze di TikTok Italia. Ma cos'è cambiato rispetto allo scorso anno? Il Festival di Sanremo 2023 aveva incoronato con un disco di platino ognuno dei tre finalisti: Marco Mengoni con Due Vite, Lazza con Cenere e Mr. Rain con Supereroi. Uno in meno rispetto alla quota platini 2024, che però sembrava poter essere compensata dai sette dischi d'oro della scorsa edizione nelle prime due settimane: tra i più celebrati, Elodie e Madame con Due e Il bene nel male, ma anche Tango di Tananai e Splash di Colapesce Dimartino.

Il confronto con le passate edizioni di Sanremo condotte da Amadeus

E invece rispetto alle precedenti tre edizioni del Festival di Amadeus, si registra l'ennesimo trend positivo. Basti pensare alla sua prima conduzione, nel 2020, quando nelle prime due settimane erano state registrate 35mile copie vendute, con il solo Diodato e la sua Fai Rumore a essere certificata disco d'oro. L'anno successivo, Zitti e Buoni dei Maneskin e Musica Leggerissima di Colapesce Dimartino aveva alzato il numero di copie vendute nelle prime due settimane, fermatesi a 245mila: bisognava arrivare al 2022 per registrare almeno mezzo milione di copie vendute. Lì, c'era stato bisogno di un successo clamoroso dei vincitori di quell'edizione, Mahmood e Blanco con la loro Brividi. La canzone debuttò anche al primo posto negli ascolti mondiali su Spotify, superando artisti internazionali del calibro di Juice Wrld e Rosalia.