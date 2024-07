video suggerito

Marco Mengoni supera i 5 milioni di copie vendute: è il primo tra gli artisti lanciati da un talent Marco Mengoni, dopo la terza certificazione di platino del brano Ma Stasera del 2021, ha superato i 5 milioni di copie certificate vendute nella sua carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nelle scorse ore, FIMI ha pubblicato le certificazioni raccolte dai brani di autori, italiani e non, nella 26° settimana del 2024: tra questi compare anche un singolo del 2021 che appartiene a Marco Mengoni. Si tratta infatti di Ma stasera, oltre 50 milioni di streaming su Spotify, certificata nelle scorse ore per la terza volta disco di platino. Un traguardo che potrebbe aggiungersi ai sei dischi di platino della sua ultima trilogia, Materia, che contiene Terra/Pelle/Prisma, ma che invece sembra dare un significato maggiore, anche a una carriera lunga come la sua. Infatti, con il terzo disco di platino di Ma Stasera, Marco Mengoni ha superato i 5 milioni di copie certificate vendute nella sua carriera, un traguardo che pone in prospettiva anche il suo viaggio, cominciato almeno nella sua dimensione mainstream, nel 2009 grazie a X Factor. Il cantante, vincitore della terza edizione del talent, quell'anno condotta da Francesco Facchinetti e Claudia Mori su Rai 2, diventa anche il primo interprete, tra quelli lanciati da un talent, a raggiungere un traguardo del genere.

Come sono andati gli ultimi album di Marco Mengoni

A testimoniare l'equilibrio tenuto nella sua lunga carriera, la discografia di Marco Mengoni, prendendo in considerazione tutti i suoi album in studio, è ricca di certificazioni. Infatti, ogni progetto vanta almeno una certificazione, e tolti il suo primo Ep post-X Factor Dove si vola e il suo album del 2011 Solo 2.0, tutti i dischi hanno all'interno almeno un singolo certificato. Solo recentemente, l'ultimo capitolo di Materia, Prisma, ha raccolto 8 dischi di platino, 6 per Due Vite e 2 per Pazza Musica con Elodie, oltre al disco d'oro per Un'altra storia. Discorso simile per il primo capitolo Materia (Terra), in cui è contenuta Mi fiderò con Madame e Ma stasera, entrambe 3 volte disco di platino. A questi si aggiungono Cambia un uomo, disco di platino, e la collaborazione con Gazzelle in Il meno possibile, certificata disco d'oro.

Quali sono i brani con più copie vendute di Marco Mengoni

Ma quali sono i brani ad aver ricevuto la certificazione più alta nella carriera di Mengoni? Estromettendo la già citata Due Vite, un altro singolo ha raggiunto la sesta certificazione di platino e stiamo parlando di Guerriero. La canzone, diventata l'inno del suo disco Parole in Circolo del 2015, è uno tra i brani più conosciuti dell'autore, come Ti ho voluto bene veramente, uscito nello stesso anno ma nell'album Le cose che non ho. E invece L'essenziale? La canzone che ha permesso al cantautore di vincere il suo primo Festival di Sanremo nel 2013 è stata certificata quattro volte disco di platino, un traguardo raggiunto l'anno successivo, come testimonia l'archivio FIMI.