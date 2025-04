video suggerito

Sanremo 2025 raggiunge il milione di copie certificate: La tana del granchio di Bresh è l'ultimo disco d'oro A 43 giorni dal termine del Festival di Sanremo 2025, FIMI ha annunciato il milione di copie certificate per i singoli della kermesse. Il confronto con l'edizione 2024 e come stanno andando in radio i brani.

A cura di Vincenzo Nasto

Carlo Conti e Bresh, via LaPresse

A 43 giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2025, FIMI ha annunciato che la kermesse ha raggiunto 1 milione di copie certificate, anche grazie al disco d'oro di La Tana Del Granchio di Bresh. Si tratta del nono brano certificato in gara finora, con Balorda Nostalgia di Olly che rimane l'unico singolo di platino della kermesse. Facendo solo un passo indietro e prendendo gli stessi parametri rispetto alla scorsa edizione, quella 2024 condotta da Amadeus, il confronto è un po' impietoso: in questo caso non prendiamo in considerazione le certificazioni, influenzata dai cambi di soglia del primo gennaio. A rendere evidente la distanza è il numero di copie vendute/streammate dopo 40 giorni dalla fine del Festival di Sanremo.

Il confronto tra le copie certificate di Sanremo 2024 e 2025

Infatti, se Sanremo 2025 ha appena certificato il primo milione di copie vendute, nello stesso periodo del 2024, riprendendo i dati del 29 marzo, la kermesse aveva quasi raggiunto 3 milioni di copie certificate, fermandosi a 2,99. Una somma approssimata per difetto di tutte le copie certificate per ogni singolo, a cui bisogna però attribuire il numero maggiore di brani in gara: infatti nell'edizione 2024 saranno 30, mentre nell'ultima edizione, a causa del ritiro di Emis Killa con Demoni, bisognerà fermarsi a 29. Insomma, i numeri raccontano quasi il triplo di copie certificate nel Festival di Sanremo 2024 rispetto a quello odierno, un divario che si è ampliato dopo la fine del primo mese di osservazione.

I brani certificati di Sanremo 2025 e come stanno andando in radio i singoli

Siamo arrivati a nove brani certificati per l'edizione di Sanremo 2025: infatti, al disco d'oro di La Tana Del Granchio di Bresh si aggiungono quelli di Cuoricini dei Coma_Cose, ma anche Fuorilegge di Rose Villain, La Mia Parola di Shablo, Battito di Fedez, La Cura Per Me di Giorgia, Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi e Incoscienti Giovani di Achille Lauro, senza dimenticare la certificazione di platino per Balorda Nostalgia di Olly. E invece per le radio? A un mese dalla fine della competizione Cuoricini dei Coma_Cose aveva tolto la prima posizione al vincitore del Festival, Olly con Balorda Nostalgia, e a chiudere il podio c'era Giorgia. Nelle ultime due settimane invece, Tu con chi fai l'amore dei The Kolors si è invece presa la prima posizione, con Gaia e Noemi, rispettivamente con Chiamo Io Chiami Tu e Se t'innamori muori a sorprendere:la prima prendendosi la seconda posizione dietro la band campana, la seconda invece entra in Top 10 nella classifica EarOne, superando anche Anxiety di Doechii.