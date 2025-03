video suggerito

Le canzoni di Sanremo 2024 hanno fatto meglio di quelle del 2025 in streaming, a un mese dal Festival Osserviamo come pesano le ultime due edizioni del Festival di Sanremo negli ascolti in stream a un mese dalla fine delle due edizioni: l’ultima sembra avere la peggio nel confronto con quella condotta da Amadeus nel 2024. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Vincenzo Nasto

La distanza tra il numero di certificazioni FIMI delle ultime due edizioni del Festival, a più di due settimane di distanza dalla fine del Festival potevano essere un piccolo indizio: a cui si aggiunge l'assenza, nella classifica della Debut Global di Spotify, di brani sanremesi durante la kermesse. Ma a 30 giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2025, ci confrontiamo con i primi risultati a breve-medio termine delle canzoni e della loro permeabilità all'ascolto quotidiano, anche lontano dal Festival. Un'affezione che possiamo ritrovare nell'analisi degli ascolti in stream su piattaforme come Spotify, che ci permette di capire anche quanto il bagaglio musicale di Sanremo 2025 pesi, magari confrontandolo con quello dell'edizione passata. E se i due Festival non possono esser paragonati dal punto di vista delle certificazioni, abbiamo un risultato molto chiaro negli ascolti in streaming.

Sanremo 2025 contro Sanremo 2024

A un mese dalla fine del Festival per entrambe le edizioni, è stato possibile farsi un'idea su quanto pesino, negli ascolti in streaming, le due edizioni. Ci sono alcuni elementi da evidenziare: il Festival di Sanremo 2025, per la rinuncia di Emis Killa con la sua Demoni, ha meno brani in gara. Per questo motivo, procederemo anche a una media degli ascolti dei brani in gara rispetto alla passata edizione, con il numero totale di ascolti diviso rispettivamente per 29 e 30. E il risultato è questo: Sanremo 2024 collezionava 465 milioni di streaming con i 30 brani in gara, con una media di 15,5 milioni stream per brano. Risultato minore per Sanremo 2025, che colleziona 441,67 milioni di streaming sulla piattaforma, con una media di 15,23 stream per brano. Ciò che sembra separare, almeno in termini numeri le due edizioni, sono 24 milioni di streaming e rifacendosi alle classifiche, presenti qui sotto, Sanremo 2025 avrebbe bisogno della presenza di un altro brano come La Cura Per Me di Giorgia per attestarsi sugli stessi numeri dell'edizione passata. Qui sotto le classifiche delle due edizioni.

Streaming Sanremo 2025 giornalieri dopo 1 mese

Balorda Nostalgia 46,6 milioni di stream Battito 27,7 milioni di stream Incoscienti giovani 26,5 milioni di stream Volevo essere un duro Corsi 26,5 milioni di stream La cura per me 26,07 milioni di stream Fuorilegge 20,7 milioni di stream La tana del granchio 20,1 milioni di stream La mia parola 20 milioni di stream Cuoricini 18,3 milioni di stream Il ritmo delle cose 16,4 milioni di stream Damme ‘na mano 15,9 milioni di stream Dimenticarsi alle 7 15,1 milioni di stream L’albero delle noci 13,9 milioni di stream Lentamente 13,6 milioni di stream Tu con chi fai l’amore 13,3 milioni di stream Anema e core 13,2 milioni di stream Chiamo io chiami tu 13,1 milioni di stream Se t’innamori muori 11,5 milioni di stream Grazie ma no grazie 11,3 milioni di stream Amarcord 10,6 milioni di stream Mille vote ancora 8,2 milioni di stream Febbre 7,9 milioni di stream Non ti dimentico 7,6 milioni di stream Fango in paradiso 7,6 milioni di stream Eco 7,5 milioni di stream Quando sarai piccola 7,5 milioni di stream Viva la vita 7,1 milioni di stream Pelle diamante 4,7 milioni di stream Tra le mani un cuore 3,2 milioni di stream

441,67 milioni di stream totali in un mese.

Streaming Sanremo 2024 giornalieri dopo un mese

Tuta Gold 47,8 milioni di stream I p' me, tu p'te 43,2 milioni di stream Sinceramente 33 milioni di stream La Noia 32 milioni di stream Casa Mia 28,7 milioni di stream Tu No 23 milioni di stream Un ragazzo una ragazza 19,8 milioni di stream Click Boom 19 milioni di stream Vai! 17,3 milioni di stream Tutto Qui 16,5 milioni di stream Onda Alta 14,2 milioni di stream Diamanti Grezzi 14 milioni di stream Apnea 13 milioni di stream Autodistruttivo 12,8 milioni di stream Due Altalene 12,4 milioni di stream Fragili 12,1 milioni di stream Ma non tutta la vita 12,1 milioni di stream Pazza 12 milioni di stream Governo Punk 9,6 milioni di stream Fino a Qui 9,1 milioni di stream Capolavoro 7,7 milioni di stream L'amore in bocca 7,4 milioni di stream La rabbia non ti basta 7,1 milioni di stream Ti muovi 6,9 milioni di stream Mariposa 6,8 milioni di stream Finiscimi 6,6 milioni di stream Il cielo non ci vuole 6 milioni di stream Ricominciamo tutto 6 milioni di stream Spettacolare 4,7 milioni di stream Pazzo di te 4,2 milioni di stream

465 milioni di stream totali in un mese