Oroscopo di luglio 2025, le previsioni del mese segno per segno: Cancro e Vergine non hanno rivali Ecco l'oroscopo del mese di luglio 2025 con le previsioni segno per segno. Questo mese inizia subito con una grande novità: Urano, un pianeta lentissimo, che dopo 7 anni nel segno del Toro entrerà nel segno dei Gemelli.

Questo Oroscopo del mese di luglio 2025 inizia subito con una grande novità e stiamo parlando di Urano, un pianeta lentissimo, che dopo 7 anni nel segno del Toro metterà, quest'estate, un piede nei primi gradi del segno dei Gemelli. Ritornerà indietro nel segno del Toro il 7 novembre ma ve ne parleremo dettagliatamente in un altro articolo.

A luglio, il pianeta dell'amore, Venere, si trova per la quasi totalità del mese nel segno dei Gemelli mentre Marte resta in Vergine. Sarà Mercurio a fare i capricci perché, nel segno del Leone, si fermerà in sosta, una delle tre soste dell'anno. Questo significa che per Toro, Acquario e Scorpione il dialogo diventerà decisamente più faticoso e la lucidità mentale soltanto un miraggio. Saranno i segni d'aria a godersi i primi baci dell'estate e quelli di terra a vivere appieno le energie stagionali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Per essere l’estate con Giove a sfavore, e Saturno che ti vuole molto più rigoroso e maturo, direi che non te la stai cavando male per niente. In questo mese di luglio ti ritroverai spesso ad abbracciare la tua dolce metà o un amico sincero, anche se le temperature fossero decisamente dissuasive. Venere ti massaggia il cuoricino come farebbe un’estetista con le tue chiappette, mentre Mercurio non fa che darti degli spunti per approfondire, in modo intelligente, quella sensazione di vuoto che spesso si presenta senza essere invitata. È il momento di rallentare e di mostrarti decisamente meno impulsivo.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questo oroscopo del mese di luglio, con Marte a tuo favore, ti renderà così energico che ti stupirai tu stesso della voglia che hai di alzarti dalla sedia a sdraio per andare a fare qualsiasi tipo di attività. A goderne, però, più che lo sport, saranno tutte le pratiche erotiche alle quali ti dedicherai con grande attenzione e costanza. Tutto ciò per la felicità di partner e affini! Speriamo, però, che nessuno pretenda da te una particolare attenzione intellettuale, perché il tuo cervello sembra già essere partito per le vacanze senza avere accesso alle e-mail. Insomma, sei tutto fisicità e poco intelletto, ma ti va benissimo così.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il vero pianeta che renderà molto, ma molto divertente il vostro mese di luglio sarà Venere, dato che Urano coinvolgerà soltanto i nati nei primissimi giorni del segno. Venere, invece, vi permette di godere al massimo della vostra stagione preferita, delle chiacchiere con gli amici fino a tardi e del desiderio di flirtare anche senza un secondo fine. Sia chiaro, infatti, che, per colpa di Marte a sfavore, il secondo fine non ci sarà, perché spesso vi ritroverete stanchi, affaticati e soprattutto con una libido in cantina. Direi che potreste approfittare di questa combinazione di pianeti per rivestire un ruolo che adorate: ovvero quello del migliore amico ideale!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questo oroscopo del mese di luglio sarà il primo oroscopo estivo ufficialmente con Giove, fin dall’inizio, nel tuo segno zodiacale. Ormai ti sei abituato a quella sensazione di leggerezza piacevole che ti permette anche di osare un pochetto. Marte amplificherà, proprio per tutto il mese, il tuo ottimismo e la capacità, finalmente, di buttarti nelle cose senza farti trattenere troppo dalle tue paure. Quindi, il concetto è: inizia fin da subito a porti degli obiettivi alti e a sognare in grande, perché i pianeti sono tutti dalla tua parte. Ci stupiremo piacevolmente nel vederti coraggioso e fiero di dire ad alta voce tutto quello che senti, pensi e provi. Non ti ferma più nessuno!

Voto 9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Con Venere che si trova nel segno dei Gemelli e Mercurio retrogrado proprio sui tuoi gradi, direi che i pensieri profondi ti permetteranno di ritrovare un’intimità dialettica con le persone che ami. Insomma, sarai chiamato ad andare decisamente più in profondità in tutte le situazioni che vivi, affrontandole con maturità e, soprattutto, con la voglia di capire davvero le dinamiche, gli obiettivi, le cause profonde. Chi ti ricorda come uno spensierato esteta dovrà temporaneamente ricredersi, perché tu lascerai molto spazio alle indagini che partono dal cervello. Stai sicuro che ritroverai, nelle persone che hai intorno e che ti amano davvero, gli spunti giusti per trovare anche le risposte a quelle stesse domande!

Voto 7

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per una volta, di Mercurio retrogrado te ne freghi completamente, e soprattutto non avrai alcun timore a mettere sulla porta del tuo ufficio il cartello “Non disturbare” o a tenere per intere giornate il cellulare in modalità aereo. Tutto questo perché Marte ti rende sicura di te e poco disponibile al dialogo, alla contrattazione, alla rinuncia per far del bene agli altri. Praticamente, sei una Vergine con un pungiglione da Scorpione. Ovviamente, la cosa non ti dispiace per niente, e anche chi ti vuole bene la troverà particolarmente sexy. Per le coccole, ci si può rivolgere al segno più avanti.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Direi che questo mese di luglio te lo puoi proprio godere tra coccole, vizi, concessioni innocue, dopo un periodo decisamente faticoso. Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza, il pianeta che tu adori più di tutti, sarà dalla tua parte per tutto il mese di luglio. Contemporaneamente, Marte ti riempie di empatia e sensibilità come un secchiello è pieno di sabbia e, soprattutto, ti toglie un po’ di quell’ambizione al perfezionismo che non ti dà pace. Direi che questo sia il momento giusto per mettere da parte tutto il tuo senso del dovere e goderti soltanto le piccole gioie della vita, senza esagerare ma con il cuore spalancato.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il tuo livello di paranoia raggiungerà delle vette mai viste in questo mese di luglio, con il pianeta del pensiero non solo retrogrado, ma addirittura proprio contrario al tuo cervello! Per fortuna, però, come ti si addice, spesso deciderai di smettere di pensare per risolvere tutti i problemi sotto le lenzuola. D’altro canto, con Giove finalmente a tuo favore, imparerai anche a chiudere un occhio, rimandare una problematica, mettere un balsamo lenitivo sul tuo cuoricino. Per coinvolgerti, come sempre, bisogna passare dal tuo selettivo ingresso intellettualoide.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non sarà proprio un inizio d’estate particolarmente brillante per te, caro Sagittario, ma la buona notizia è che, mentre Marte e Venere ti renderanno praticamente insopportabile (lo dico con amore, lo sai), ci pensa Mercurio a darti qualcosa da fare. Infatti, il pianeta del pensiero si trova a tuo favore e non solo ti riempirà la testa di idee e progetti, ma anche di dubbi e pensieri esistenziali ai quali potrai dedicarti con grande calore e, soprattutto, competenza intellettuale. Insomma, non corriamo certo il rischio che tu ti annoi in questo mese di luglio, attendendo (spoiler) un mese di agosto decisamente più frizzante. Per ora, non temere di dire di no a qualche aperitivo e di preferire giornate solitarie immerse nella natura. Vedrai che ogni cosa arriverà al suo giusto tempo

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Marte resta a tuo favore per tutto il mese di luglio, e questo ti renderà energico, autorevole, pronto a far vedere i tuoi muscoli e, soprattutto, a rimetterti in piedi da qualsiasi piccolo cedimento avuto per colpa di Giove o Saturno. Questo significa che ti sentirai Capricorno, più Capricorno del solito, con tanta voglia di ridare un senso a tutto quello che recentemente si è trovato a barcollare. Mercurio retrogrado in Leone ti permette di essere più profondo e autocritico, senza però esagerare con le paranoie e i sensi di colpa. Insomma, diciamo che questo primo periodo dell’estate, con Giove in opposizione, te lo stai vivendo alla grande!

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio opposto te lo becchi proprio tu per tutto il mese di luglio, però sei forse uno dei segni zodiacali che riesce a gestire meglio questa situazione. Dove Mercurio retrogrado, in opposizione al tuo Sole, porta dubbi bui e confusi, tu saprai comunque guardare con ottimismo le cose da un nuovo punto di vista e prendere addirittura direzioni che, fino a poco fa, non avevi considerato. Merito forse anche di Venere a favore, che amplifica la sensazione di non essere solo, come se sentissi proprio intorno a te l’abbraccio di amici e parenti. Diciamo, anzi, che questo oroscopo del mese di luglio ti vede rivalutare i legami sentimentali che spesso hai sottovalutato.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per fortuna, siete il segno zodiacale che più di tutti sa godersi il piacere della solitudine. Probabilmente perché, con tutto il mondo personalissimo che contenete nel vostro cervello, ne avete già abbastanza! Dico così perché, nel mese di luglio, Venere e Marte, entrambi a sfavore, vi renderanno decisamente poco diplomatici e, soprattutto, poco propensi a trovarvi in mezzo alla bolgia di persone divertite o addirittura affettuose tra di loro. Vorreste chiacchierare soltanto con gli alberi in montagna o con i pesci alla boa, rigorosamente lontano dal resto degli esseri umani bipedi e spiumati. Il bello è che sono sicura che non perderete un briciolo della vostra fantasia e delle vostre energie più romantiche che, si sa, non hanno necessariamente bisogno di essere condivise. Per l’amore, ci rivediamo ad agosto!

Voto 5 e mezzo