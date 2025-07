Tutti i festival musicali dell’estate 2025 in Italia: la guida aggiornata

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Festival, 2025

Da giugno a novembre, l'Italia intera sarà attraversata dai Festival musicali, dalle novità come l'Altraonda Festival a Genova dal 28 giugno al 19 luglio, passando per il must della musica elettronica: il Kappa Futur Festival che si terrà nel Parco Dora a Torino dal 4 al 6 luglio. Senza dimenticare gli I-Days milanesi o il Rock in Roma, arrivato a celebrare la sua 15° edizione. Qui la guida aggiornata ai festival musicali italiani.

I-Days 29 maggio – 12 luglio 2025 (Milano, Ippodromo SNAI La Maura & Ippodromo SNAI San Siro)

Il festival milanese, punto di riferimento per la musica dal vivo in Italia, torna anche nel 2025 con un programma imponente distribuito su oltre un mese di eventi. I-Days ospita star internazionali e italiane in due grandi location della città, spaziando tra rock, pop, rap e musica elettronica. La line-up di quest’anno include nomi come Justin Timberlake, Dua Lipa, Duran Duran, Linkin Park, Olivia Rodrigo, Post Malone. Un mix di generi e generazioni che conferma l’anima cosmopolita e trasversale del festival.

Rock in Roma 13 giugno – 3 agosto 2025 (Roma, Ippodromo delle Capannelle & Auditorium Parco della Musica)

Consolidato come uno degli appuntamenti estivi più longevi e rilevanti della capitale, Rock in Roma si articola su diverse settimane e sedi, portando in città una ricca varietà di concerti. Il festival unisce rock, urban e pop con una programmazione che alterna artisti italiani e internazionali in una cornice urbana di grande suggestione. Tra i protagonisti dell’edizione 2025 figurano i Fontaines D.C, Sfera Ebbasta, Ghali, Joe Bonamassa e i The Black Keys, a conferma di una direzione artistica che valorizza sia l’attualità musicale che il respiro internazionale della rassegna.

Ferrara Summer Festival 17 giugno – 12 luglio 2025 (Ferrara, Piazza Ariostea)

È la 6ª edizione del festival estivo nel cuore storico di Ferrara. Offre un cartellone di rilievo internazionale con concerti di Slipknot (17 giugno), Massive Attack (19 giugno), Lynyrd Skynyrd (29 giugno) e Judas Priest (2 luglio). Lo spettacolo si completa con grandi nomi italiani come Sfera Ebbasta, Alessandra Amoroso (26 giugno), Tananai (11 luglio) ed Enrico Brignano (24 giugno), offrendo un mix tra rock, pop e comicità in una cornice pittoresca.

Limen Salerno Festival 26–28 giugno 2025 (Salerno, Parco dell’Irno)

Alla 6ª edizione, propone un tema significativo: “Ho sbagliato tutto”, un elogio all’errore come crescita. La line-up include Alice, Altea, La Niña e i Fuera, affiancati da artisti come Sethu ed Emma Nolde nella seconda sera. La terza serata chiude in bellezza con protagonisti storici come 99 Posse e Morfuco & Tonico70, insieme a dj set e mostre in un contesto naturalistico urbano.

Lumen Festival 25–29 giugno 2025 (Vicenza, Campo Marzo)

Rassegna culturale e sostenibile che promuove musica, attivismo e creatività. Tra i protagonisti, MadMan apre il festival, seguita da Sayf e Kapote b2b Sam Ruffillo, con Joan Thiele e Lamante a animare il weekend. La chiusura è affidata ai punk legendari dei Punkreas, mentre le giornate ospitano laboratori, performance artistiche e dj set, con uno sguardo puntato a sostenibilità e inclusione.

Altraonda Festival 28 giugno – 19 luglio 2025 (Genova, Porto Antico)

Prima assoluta di un evento che fonde cantautorato, rap, elettronica e comicità nel suggestivo scenario del Porto Antico. Tra i principali nomi figurano Brunori Sas, Diodato, Lazza e Guè Pequeno, insieme al celebre spettacolo di Enrico Brignano. Una rassegna multidisciplinare distribuita su tre weekend per accontentare gusti musicali e artistiche diversificati.

Kappa FuturFestival 4–6 luglio 2025 (Torino, Parco Dora)

Festival di riferimento per la dance elettronica europea, ora alla 13ª edizione. Caratterizzato da produzioni immersive, artisti come Carl Cox, Amelie Lens e altri top dj internazionali si esibiranno in un contesto post-industriale tech-forward, con scenografie avveniristiche, luci e impianti audio d’avanguardia, trasformando Parco Dora in un enorme club a cielo aperto.

Limbo Festival 10–13 luglio 2025 (Barga, Tenuta Il Ciocco)

Festival boutique che torna per la sua 10ª edizione, proponendo musica indie, arte e benessere immersi nella natura. Oltre ai concerti, il cartellone include workshop di yoga, percorsi esperienziali e momenti culturali, offrendo un’esperienza multisensoriale autentica. La Tenuta Il Ciocco diventa così un laboratorio creativo all’aperto.

Electropark Festival 10–13 luglio 2025 (Genova & Tigullio)

Evento clou del festival distribuito tra porto, spiagge e barche affacciate sul mare. Una line-up internazionale accende le notti tra suggestioni costiere e sperimentazione sonora, con dj-set e performance live in scenari naturali unici: dai club attire su yacht fino a dj set su piattaforme galleggianti, per una full immersion elettronica.

Porto Rubino 2025 10–19 luglio 2025 (Peschici, Monopoli, Polignano, Otranto)

Settima edizione itinerante del festival marino ideato da Renzo Rubino. Quattro date tra i porti pugliesi per portare la musica live su palcoscenici naturali che si affacciano su mare, canto e atmosfera marina. Ogni tappa racconta l'incontro tra suoni contemporanei e paesaggio costiero.

Wonderlast Festival 12–13 luglio 2025 (Gubbio, Wonderlast Park)

Quarta edizione in un parco suggestivo, con una line-up variegata e fresca. Sabato 12 luglio vedrà protagonisti SHIVA, Kid Yugi, Samuele Brignoccolo, mentre domenica 13 presenterà Ava, Villabanks e i Djs From Mars. Festival concepito per un pubblico dinamico, tra urban pop e elettronica, con atmosfera giovane e coinvolgente.

Jazzflirt Festival 13 luglio – 28 agosto 2025 (Formia)

Il Jazzflirt Festival, alla sua ventunesima edizione, propone un viaggio musicale tra tradizione e innovazione, con concerti distribuiti tra luglio e agosto. Il festival ospita artisti nazionali e internazionali del jazz, ponendo attenzione all’evoluzione del genere e alla valorizzazione di giovani talenti emergenti.

ABBABULA Festival 16 luglio – 12 agosto 2025 (Sassari, Alghero, Sennori)

Alla 27ª edizione, ABBABULA rappresenta il cuore della canzone d’autore in Sardegna. Sul palco grandi nomi come Youssou N’Dour, Brunori Sas, Lucio Corsi, Joan Thiele e Cristiano De André. Il festival si svolge in più sedi, valorizzando il dialogo tra parole, musica e identità territoriale, con una prospettiva culturale internazionale.

Polifonic Festival 23–27 luglio 2025 (Valle d’Itria, Puglia)

Sesta edizione di un evento che miscela pop, indie ed elettronica in un’ambientazione rurale suggestiva. Sono previsti oltre 60 artisti, con nomi importanti come Venerus, Samuel e CCL. Il festival è apprezzato per le esperienze immersive tra natura, cultura e musica sperimentale.

Green Valley Pop Fest 27 luglio 2025 (Trapani, Piazza Vittorio Emanuele)

Evento di un solo giorno dedicato alla musica pop siciliana, unendo talento locale emergente e artisti affermati. La piazza cittadina diventa un palcoscenico urbano, con performance live e momenti di convivialità, per promuovere la scena musicale regionale.

FestiValle 7–10 agosto 2025 (Agrigento, Valle dei Templi)

Quarta edizione in una delle cornici archeologiche più suggestive d’Italia. Il festival propone un mix di pop, rock e cultura in uno scenario millenario. Gli artisti italiani di primo piano dialogano con la bellezza del paesaggio, creando performance suggestive e memorabili.

Galactica Festival 9 agosto 2025 (Riccione, Cocoricò)

Evento di punta della scena elettronica: su più stage – Piramide, T‑Room, Titilla, Ciao Sex – si alterneranno headliner internazionali come I Hate Models, Ellen Allien, Fatima Hajji, DYEN e Luca Agnelli. L’esperienza è pensata per gli appassionati della club culture, con produzioni audio-visive avanzate e atmosfera coinvolgente.

Mish Mash Festival 10–12 agosto 2025 (Milazzo, Sicilia)

Festival giovane e dinamico che unisce indie, alternative e street food. Tre serate intense tra concerti, installazioni e food experience, con una lineup attenta ai nuovi sound della scena mediterranea e indipendente.

Red Valley Festival 13–16 agosto 2025 (Olbia, Sardegna)

Decima edizione di una delle manifestazioni musicali più importanti della Sardegna. Sul palco nomi come Max Pezzali, Salmo, Alan Walker e Steve Aoki. Il mix tra pop, rap e dance fa di Red Valley un punto di riferimento estivo nel panorama nazionale e internazionale.

Panorama Festival 14–16 (+17) agosto 2025 (Lecce, Cave del Duca)

Quinta edizione in un anfiteatro naturale scavate nella pietra leccese. Ospita headliner dell’elettronica mondiale: Peggy Gou, Black Coffee, Marco Carola, Solomun, Mochakk e molti altri. Luci, palchi scalpitanti e architettura naturale definiscono un’esperienza multisensoriale.

Jazz:Re:Found Festival 27 agosto – 1 settembre 2025 (Cella Monte, Monferrato)

Nona edizione di un festival jazz internazionale che si distingue per la contaminazione tra jazz, elettronica e world music. Protagonisti: ensemble acustici e progetti sperimentali, con artisti italiani e internazionali di rilievo.

Beat Festival 29–31 agosto & 4–7 settembre 2025 (Empoli, Parco di Serravalle)

Evento pop-rock consolidato in un contesto naturalistico. Ospita una selezione fra artisti italiani emergenti e band affermate, con due weekend consecutivi di concerti all’aperto, convivialità e musica live di qualità in Toscana.

Punkadeka Festival 6 settembre 2025 (Milano, Circolo Magnolia)

Un giorno dedicato al punk-rock storico e contemporaneo. In programma band leggendarie e nuove realtà della scena underground, offrendo un’esperienza autentica a fan e addetti ai lavori.

Decibel Open Air 6–7 settembre 2025 (Firenze, Parco delle Cascine)

Evento metal/hard rock di punta in Italia, con una tradizione consolidata. La lineup include band internazionali e italiane di rilievo, trasformando le Cascine in un cuore pulsante del metal estivo.

JAZZMI Festival 23 ottobre – 9 novembre 2025 (Milano)

Il più grande festival jazz italiano, con oltre 15 anni di storia. Offre concerti, masterclass, incontri e progetti speciali con artisti internazionali come Chick Corea, Brad Mehldau e formazione emergenti, confermandosi evento di riferimento per il jazz contemporaneo.