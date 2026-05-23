I festival musicali dell’estate 2026 in Italia: la guida aggiornata, dal Rock in Roma agli I-Days

La guida completa ai festival musicali in Italia per l’estate 2026: date, location e line-up degli eventi più attesi, dal Rock in Roma al Red Valley Festival e gli I-Days di Milano.

Festival estivi in Italia, 2026

L'estate 2026 conferma l'Italia come uno dei poli centrali per la musica del vivo in Europa. Da maggio a settembre, la penisola si prepara a ospitare centinaia di artisti, tra leggende internazionali e star nostrane. Dai palchi imponenti dell'I-Days Milano, del Rock in Roma e del Lucca Summer Festival, passando per i poli dell'elettronica come il Nameless e il Kappa FuturFestival, fino all'anima indipendente del MI AMI e del Locus Festival. Ecco la guida completa dei festival musicali italiani nell'estate 2026.

MI AMI Festival 21 – 24 maggio 2026 (Segrate (MI), Circolo Magnolia – Idroscalo)

Il MI AMI è musica da ascoltare e da scoprire, ma anche arte, fumetti e poesia. L'Idroscalo diventa una pista da ballo all'alba per celebrare la 20ª edizione del festival della musica importante a Milano. Tra i protagonisti dell'evento ci saranno Motta (che suonerà "La fine dei vent'anni"), Nu Genea (Live Band) e Marco Castello.

Spring Attitude Festival 29 – 30 maggio 2026 (Roma, La Nuvola)

La XV edizione del festival che unisce live e club culture negli spazi iconici de La Nuvola, ospitando il meglio della scena elettronica, urban e cantautorale. In cartellone spiccano i nomi di Nu Genea (Live Band), Nathy Peluso e Motta.

Nameless Festival 30 maggio – 1 giugno 2026 (Annone di Brianza / Lecco)

Nameless Festival rinnova la sua promessa ‘Disconnect to Reconnect'. Tre giorni per lasciare alle spalle il rumore della quotidianità e connettersi attraverso la musica, l'energia e la condivisione senza distrazioni. La line-up vedrà la partecipazione di Calvin Harris, John Summit e Fisher.

Electropark Festival 5 giugno – 5 luglio 2026 (Genova, Varie location)

Evento diffuso dedicato alla club culture e all'elettronica, che si sviluppa tra il porto, le spiagge e i palcoscenici teatrali genovesi, trasformando la città in un polo internazionale per la sperimentazione sonora e performativa. Tra gli artisti confermati ci sono Moor Mother, Cherish Menzo e HHY & The Kampala Unit.

Rock in Roma 9 giugno – 18 luglio 2026 (Roma, Ippodromo delle Capannelle / Cavea Auditorium Parco della Musica)

Giunto alla sua 16ª edizione, il festival conferma la doppia anima che lo accompagna da anni: da una parte l'energia open air delle Capannelle, dall'altra la cornice più raccolta della Cavea, portando nella Capitale leggende internazionali e star italiane. Quest'anno saliranno sul palco grandi nomi come Mannarino, The Offspring, Ateez e Marilyn Manson.

Sherwood Festival 10 giugno – 12 luglio 2026 (Padova, Park Nord Stadio Euganeo)

Lo storico festival indipendente torna nel park nord dello Stadio Euganeo di Padova unendo concerti, cultura indipendente e socialità. Una line-up consolidata per vivere l'estate in uno dei festival più longevi e partecipati d'Italia, che vedrà alternarsi sul palco Caparezza, Salmo e Litfiba.

Milano Latin Festival 11 giugno – 15 agosto 2026 (Milano, MIND Milano Innovation District – MIND Live)

Nel 2026, il Milano Latin Festival si prepara a conquistare il pubblico con un'edizione ancora più spettacolare, promettendo emozioni uniche e coinvolgenti grazie a un programma straordinariamente ricco di concerti, grandi artisti internazionali e performance travolgenti, il tutto nella suggestiva cornice del MIND Live. Tra i grandi ospiti internazionali ci saranno Ozuna, Nicky Jam e Ruben Blades.

Firenze Rocks 12 – 14 giugno 2026 (Firenze, Visarno Arena)

Opel Firenze Rocks porta nel capoluogo toscano il meglio del rock mondiale. Un appuntamento irrinunciabile alla Visarno Arena che riunisce leggende assolute e icone pop-rock per tre giorni di grande musica dal vivo, con headliner del calibro di Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure.

Roma Summer Fest 13 giugno – 14 settembre 2026 (Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

La rassegna estiva dell'Auditorium Parco della Musica accoglie alcune delle star più importanti della scena internazionale, dal pop al jazz fino al cantautorato, in uno degli scenari all'aperto più affascinanti della capitale. Tra i protagonisti principali figurano John Legend, Diana Krall e Ludovico Einaudi.

Ferrara Summer Festival 13 giugno – 26 luglio 2026 (Ferrara, Piazza Ariostea)

Una delle rassegne estive più prestigiose del Nord Italia, che unisce grandi concerti rock e pop internazionali a spettacoli musicali e teatrali, incastonati nella splendida cornice storico-rinascimentale di Ferrara. Il cartellone ospiterà artisti del calibro di A Perfect Circle, Marilyn Manson e Paul Kalkbrenner.

Medimex – International Festival & Music Conference 16 – 20 giugno 2026 (Taranto, Rotonda del Lungomare, Teatro Fusco e varie location)

Torna la grande musica live alla Rotonda del Lungomare di Taranto. Il festival e mercato internazionale della musica promosso da Puglia Sounds propone, oltre ai grandi live internazionali in esclusiva nazionale, panel professionali, masterclass e mostre d'autore nel centro della città, ospitando icone come Pet Shop Boys, Suede e Slowdive.

Locus Festival 18 giugno – 2 settembre 2026 (Bari, Alberobello, Ostuni, Fasano e Locorotondo)

Una celebrazione diffusa sul territorio pugliese che unisce "suoni e spirito". Il festival si sviluppa per oltre due mesi toccando i luoghi più suggestivi della regione, partendo dalla Fiera del Levante di Bari e culminando con la storica settimana di eventi nel cuore della Valle d'Itria ad agosto, con la partecipazione di John Legend, David Byrne e Skunk Anansie.

Lumen Festival 18 – 28 giugno 2026 (Vicenza, Campo Marzo)

Rassegna culturale e sostenibile vicentina che unisce musica, attivismo e creatività. Il festival promuove l'inclusione e offre un palcoscenico importante sia a realtà storiche del rock italiano che a sonorità alternative contemporanee. La line-up include Marlene Kuntz e Si! Boom! Voilà!.

La Prima Estate 19 – 21 giugno e 26 – 28 giugno 2026 (Lido di Camaiore (LU), Parco BussolaDomani)

La Prima Estate si prepara a una quinta edizione indimenticabile e accende il palco con grandi nomi. La location è sempre il Parco Bussola Domani, un palco unico a pochi passi dal mare, affacciato sul Tirreno e abbracciato dalle Alpi Apuane. Il festival nato in Versilia conferma la sua visione internazionale e torna con la formula dei due weekend di giugno. Sul palco si esibiranno artisti di spessore come Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz e Twenty One Pilots.

Lucca Summer Festival 24 giugno – 29 luglio 2026 (Lucca, Piazza Napoleone / Mura Storiche)

Storica manifestazione internazionale che trasforma le piazze e le storiche mura della città toscana in arene open-air. Il cartellone punta su una proposta trasversale che unisce grandi icone della musica mondiale, leggende del rock e star del pop contemporaneo, tra cui Katy Perry, Jamiroquai e John Legend.

Tones on the Stones 26 giugno – 6 settembre (Teatro Tones Natura, Verbano-Cusio-Ossola)

Si parte dal 26 giugno con lo spettacolo al Teatro Tones Natura di Verbano-Cusio-Ossola con Sphera, seguiti da Malika Ayane con la CM Orchestra. Poi Aida, seguito dal Mountain Sound Festival tra il 1° e il 2° agosto. Chiude la rassegna, il 5 e il 6 settembre l'Ossola in Jazz.

Flowers Festival 25 giugno – 17 luglio 2026 (Collegno (TO), Parco della Certosa Reale)

Dal 25 giugno al 17 luglio, il Parco della Certosa Reale si trasforma nell'arena perfetta per intrattenerti a suon di buona musica! Il festival si conferma punto di riferimento dell'estate piemontese, focalizzandosi sulla migliore scena rock, indie, pop e rap nazionale, con una line-up che vanta la presenza di Negramaro, Subsonica e Caparezza.

I-Days Milano 25 giugno – 10 settembre 2026 (Milano, Ippodromo Snai San Siro / Ippodromo Snai La Maura)

Questo festival iconico trasforma la città in un vibrante epicentro di suoni e cultura, promettendo un viaggio musicale senza precedenti. Preparatevi a una lineup elettrizzante che presenta il meglio del rock più travolgente, dell'indie all'avanguardia e delle sonorità alternative più energiche. Tra gli headliner di punta figurano System of a Down, Maroon 5 e Bad Bunny.

Limen Salerno Festival 25 – 27 giugno 2026 (Salerno, Parco dell'Irno)

Un ecosistema giovanile di concerti, arte e workshop giunto alla sua sesta edizione. Immerso nel verde urbano di Salerno, il festival valorizza l'incontro tra cantautorato, hip-hop e sonorità indipendenti campane e nazionali, ospitando artisti come Rancore, Bandabardò e Murubutu.

Tener-a-mente Festival 26 giugno – 31 luglio 2026 (Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale)

Giunto alla sua quattordicesima edizione, il Festival del Vittoriale Tener-a-mente si conferma uno degli appuntamenti più attesi del panorama estivo italiano, unendo la grande musica internazionale al fascino monumentale della dimora di Gabriele d'Annunzio, sospesa sul lago di Garda. Il cartellone vedrà le esibizioni di Diana Krall, Yann Tiersen e Ludovico Einaudi.

JazzFlirt Festival 26 – 28 agosto 2026 (Formia (LT)

Storica manifestazione dedicata al jazz nel sud-pontino, che promuove l'incontro tra musicisti internazionali e nuovi talenti, trasformando la città in un crocevia di contaminazioni jazz, swing e soul. In programma la presenza di Marianne Solivan & Daniele Gorgone Trio.

Kappa FuturFestival 3 – 5 luglio 2026 (Torino, Parco Dora)

Tre giorni per lasciare alle spalle il rumore della quotidianità e connettersi attraverso la musica e l'energia. Il festival di musica elettronica e arti digitali outdoor più importante d'Italia torna a ridefinire i confini della club culture all'interno dell'ex area industriale di Parco Dora. Tra gli artisti più attesi della line-up si distinguono Skrillex (B2B Four Tet), Armin van Buuren e Amelie Lens.

Umbria Jazz 3 – 12 luglio 2026 (Perugia, Arena Santa Giuliana, Teatro Morlacchi e Piazza IV Novembre)

Umbria Jazz trasforma Perugia nel baricentro della grande musica internazionale. Accanto alle leggende del jazz mondiale, l'edizione propone commistioni con il pop d'autore, il rock e la canzone d'autore internazionale, celebrando il poster ufficiale dell'edizione affidato alle grafiche storiche di Dario Fo. Tra i grandi nomi attesi ci sono Sting, Jon Batiste e Elvis Costello.

Pulse of Gaia Festival 5 – 18 luglio (Reggio Emilia, RCF Arena)

Tra le più attese novità del 2026 è la presenza del Pulse of Gaia Festival, format internazionale prodotto da ZAMNA, che arriva per la prima volta in Italia. Tra i grandi ospiti The Chainsmokers, Ozuna, Nicky Jam, ma anche gli Swedish House Mafia. L'attesa è per il 18 luglio, che vedrà protagonista Kanye West, meglio conosciuto come Ye.

Lake Sound Park 9 – 26 luglio 2026 (Cernobbio (CO), Ex Galoppatoio di Villa Erba)

La rassegna open-air in riva al Lago di Como unisce sonorità indie-pop e cantautorato italiano contemporaneo. Una serie di appuntamenti immersi nel verde pensati per fondere l'esperienza del live acustico ed elettrico con la valorizzazione del territorio lacustre, con una proposta artistica che include Piero Pelù, Nayt e Willie Peyote.

Pordenone Blues & Co. Festival 10 – 27 luglio 2026 (Pordenone, Parco San Valentino)

Da trentacinque anni il festival trasforma la città in un vibrante hub di suoni e culture. Un viaggio profondo all'interno della musica blues che onora le radici del genere aprendosi alle contaminazioni contemporanee, al rock, alla world music e alla storia della chitarra internazionale. Tra gli ospiti di spicco figureranno Skunk Anansie, Yngwie Malmsteen e i Dogstar.

Limbo Festival 10 – 12 luglio 2026 (Barga (LU), Tenuta Il Ciocco)

Un "transformational boutique festival" incastonato nel verde della Garfagnana, che combina elettronica, indie, pratiche olistiche e scoperta enogastronomica per un'esperienza di pura rigenerazione collettiva e connessione con la natura. La line-up completa per il 2026 è stata ufficialmente svelata e vedrà esibirsi, tra i grandi protagonisti internazionali, Âme DJ, Stavroz (live) e Oceanvs Orientalis (live).

AMA Music Festival 10 – 30 agosto 2026 (Romano d'Ezzelino (VI), Villa Negri)

AMA Music Festival torna a unire musica, turismo e sostenibilità nella splendida cornice verde di Villa Negri. Un ecosistema di concerti ad alto impatto sonoro focalizzato sull'indie rock internazionale e sulla scena indie-pop e urban italiana contemporanea. Sul palco si esibiranno Queens of the Stone Age, Bad Religion e The Offspring.

Wonderlast 11 – 12 luglio (Wonderlast Park a Gubbio, Perugia)

Tra gli eventi più attesi, c'è sicuramente il Wonderlast Festival di Gubbio: dopo l'annuncio di Emis Killa da headliner, è stata confermata anche la presenza di Samurai Jay. Tra gli ospiti anche Il Pagante, Ludwig, Marvin & Prezioso, Dino Brown e 22simba.

Altraonda Festival 13 – 30 luglio 2026 (Genova, Arena del Mare – Porto Antico)

Rassegna estiva che porta il meglio della musica live direttamente sul mare di Genova. Dalla storia del rock alle nuove frontiere dell'hip-hop e del cantautorato, con eventi extra ad arricchire l'offerta ligure, includendo in cartellone Litfiba, Frah Quintale e Kid Yugi.

Porto Rubino 14 – 18 luglio 2026 (Taranto, Savelletri, Otranto)

L'incantevole "festival dei mari" ideato dal cantautore Renzo Rubino. Una manifestazione itinerante che fonde musica e tutela dell'ambiente marino, portando la grande canzone d'autore nei porti e sui palcoscenici a pelo d'acqua della costa pugliese, con la presenza di Carmen Consoli, Dardust e Ditonellapiaga.

Polifonic Festival 22 – 26 luglio 2026 (Valle d'Itria, Masseria Capece)

"High Vibe Music & Arts Festival". Un appuntamento imperdibile per la musica elettronica d'avanguardia (Boutique Electronic), che si svolge negli scenari idilliaci degli uliveti e delle coste del sud-est pugliese, fondendo sonorità ricercate e valorizzazione del territorio. Tra gli artisti principali ci saranno Mace, Chet Faker e Donato Dozzy.

Noisy Naples Fest 22 – 24 luglio 2026 (Napoli, Mostra d'Oltremare / Arena Flegrea)

Il Noisy entra in una nuova era e si presenta in un formato più ampio, diventando uno dei principali festival musicali estivi in Italia. Si espanderà nella nuova location del Viale delle 28 Fontane della Mostra d'Oltremare, con una line-up internazionale pensata per raccontare il presente e il futuro della musica live. Tra i grandi nomi annunciati compaiono Kasabian, Franz Ferdinand e Skunk Anansie.

Be Alternative Festival 22 luglio – 2 agosto 2026 (Cosenza, Varie piazze e aree naturalistiche della provincia)

Rassegna calabrese che fa della scoperta del territorio e della musica dal vivo il suo motore principale. Dalle date nei centri storici fino all'immersivo format dei concerti in natura, rappresenta una solida alternativa culturale per il sud Italia, con una programmazione che include Litfiba e Frah Quintale.

Porretta Soul Festival 23 – 26 luglio 2026 (Porretta Terme (BO), Rufus Thomas Park)

Da più di 30 anni il Porretta SOUL Festival è diventato un punto di riferimento internazionale per artisti e appassionati di musica soul e rhythm and blues. In questa 37ª edizione, il legame con la città di Memphis si rafforza ulteriormente, ospitando ensemble storici e grandi classici. La line-up vedrà l'esibizione della Memphis Music Hall of Fame Band (diretta da Kurt Clayton).

Diluvio Festival 23 – 26 luglio 2026 (Ome (BS), Parco del Maglio)

Quattro giorni tra concerti, laboratori e comunità nel cuore della scena indipendente lombarda. Un festival che negli anni ha costruito un'identità precisa, tra musica live, laboratori, incontri e una forte dimensione comunitaria, reso quest'anno possibile grazie a una decisiva campagna di crowdfunding. Tra gli ospiti ci saranno Tre Allegri Ragazzi Morti, Fine Before You Came e Altea.

SEI Festival (Sud Est Indipendente) 23 luglio – 9 agosto 2026 (Salento, Varie location tra cui Corigliano d'Otranto e Melpignano)

Caratterizzato dal claim "Lose Yourself to Find Yourself", il SEI Festival porta il suo viaggio musicale itinerante nel cuore del Salento, trasformando storici castelli volanti e piazze monumentali in palcoscenici per l'indie rock, il punk e il cantautorato italiano di qualità. Tra gli artisti annunciati ci sono Litfiba, Fulminacci e Fat Dog.

Alguer Summer Festival 25 luglio – 22 agosto 2026 (Alghero (SS), Anfiteatro Ivan Graziani – Maria Pia)

L'Alguer Summer Festival si conferma uno degli appuntamenti di punta dell'estate sarda. L'Anfiteatro Ivan Graziani a Maria Pia ospiterà grandi tappe dei tour internazionali e italiani, con notti indimenticabili di musica sotto le stelle e una line-up tra le più ambiziose dei suoi quindici anni di storia. Il cartellone vedrà alternarsi Blanco, Claudio Baglioni e Tommaso Paradiso.

Light Blue Festival 31 luglio – 2 agosto 2026 (Realmonte (AG), Capo Rossello / Varie location)

Il festival si presenta come un progetto diffuso che trasforma il territorio agrigentino in un vero e proprio spazio condiviso tra musica, arti e comunità. Superando il concetto di solo main stage (Teatro Costa Bianca), l'evento propone un ecosistema temporaneo in cui il paesaggio e il mare diventano parte integrante dell'esperienza per un'esperienza continua dal tramonto alla notte. Nel cartellone della quinta edizione figurano artisti trasversali come Labadessa, Parbleu e Bassolino.

VIVA! Festival 31 luglio – 2 agosto 2026 (Locorotondo (BA), Valle d'Itria)

A dieci anni dalla sua nascita, VIVA! Festival si conferma l'epicentro della sperimentazione sonora in Puglia. Nel cuore vibrante della Valle d'Itria, il festival è un ecosistema in cui ogni elemento coesiste in armonia dinamica, raggiungendo un equilibrio perfetto tra natura, musica e umanità. Sul palco si esibiranno Polo & Pan, Darkside e Overmono.

FestiValle 7 – 10 agosto 2026 (Agrigento, Parco Archeologico della Valle dei Templi)

Giunto alla sua decima edizione, il festival internazionale di musica e arti digitali porta elettronica, jazz e ambient nell'incredibile scenario della Valle dei Templi, ospitando nella line-up gli Ezra Collective e gli Apparat (full band live).

Mish Mash Festival 10 – 12 agosto 2026 (Milazzo (ME), Castello arabo-normanno)

Il festival celebra dieci anni di intrecci tra indie, elettronica, paesaggio e mito, trasformando il castello in uno dei palcoscenici open-air più suggestivi della Sicilia. Tra gli artisti attesi compaiono Ditonellapiaga, Tutti Fenomeni e Yin Yin.

TUF (Tagghiate Urban Fest) / Concertone de La Notte della Taranta 13 agosto 2026 / 22 agosto 2026 (Melpignano (LE))

Il comune salentino ospita una ricca stagione musicale estiva. Il 13 agosto si apre con il Tagghiate Urban Fest dedicato alla scena alternative/urban con l'esibizione dei Subsonica, mentre il 22 agosto esplode con la 29ª edizione del Concertone de La Notte della Taranta affidato all'Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

Red Valley Festival 13 – 15 agosto 2026 (Olbia (SS), Olbia Arena)

Il RED VALLEY FESTIVAL torna nel 2026 con la sua undicesima edizione, pronto a riaccendere l'estate di Olbia. Un'edizione che promette di portare ancora più energia, spettacolo e innovazione, confermandosi come uno degli appuntamenti musicali trasversali (dal pop al rap, fino all'elettronica) più attesi e partecipati in Italia. La line-up vedrà esibirsi Sfera Ebbasta, Achille Lauro e Kid Yugi.

Jazz:Re:Found Festival 27 – 30 agosto 2026 (Cella Monte (AL), Monferrato)

Il celebre boutique festival europeo torna ad animare lo splendido borgo di Cella Monte, nel cuore del Monferrato (Patrimonio UNESCO), unendo musica jazz, elettronica e cultura conscious. Sotto il claim evocativo "HOMECOMING", la 18ª edizione porterà sul palco un cartellone di altissimo profilo, che vanta icone come Nu Genea (Live Band), Kahil El'Zabar e Gilles Peterson.

Beat Festival 27 agosto – 4 settembre 2026 (Empoli (FI), Parco di Serravalle)

Rassegna consolidata dell'estate toscana che unisce un parterre trasversale di generi, affiancando leggende del rock e storici cantautori ai nomi emergenti della scena rap e urban contemporanea. Il cartellone vedrà la partecipazione di Wolfmother, Edoardo Bennato e Tony Boy.

Trento Live Fest 28 agosto – 6 settembre 2026 (Trento, Trentino Music Arena)

Dal cantautorato italiano alla profondità del rap, passando per il pop, la freschezza dell'indie e le nuove avanguardie musicali, il Trento Live Fest 2026 offre al pubblico un viaggio sonoro che attraversa generazioni. Un evento imperdibile per vivere la line-up e scoprire le bellezze naturali del Trentino. La manifestazione ospiterà artisti come Negramaro, Emma e Gemitaiz.

Decibel Open Air 4 – 6 settembre 2026 (Firenze, Parco delle Cascine)

Uno dei festival di musica elettronica più attesi in Europa cresce e si evolve: per la prima volta si sviluppa su tre giorni, offrendo un viaggio musicale ancora più ricco, tra grandi nomi internazionali, nuovi talenti e sonorità che riflettono tutta la varietà della scena elettronica, hard techno e tech house di oggi. Ad infiammare il palco ci saranno Fatboy Slim, Cosmo e Klangkuenstler.

Punkadeka Festival 5 settembre 2026 (Segrate (MI), Circolo Magnolia – Idroscalo)

L'appuntamento di riferimento per la scena punk rock in Italia torna in veste "Open Air" per una maratona musicale che unisce attitudine hardcore, street punk e ritorni leggendari del pop-punk internazionale. La line-up vedrà la partecipazione dei MxPx (in formazione originale), Uguaglianza e Duracel.