Elezioni comunali 2026, i ballottaggi in diretta: primo dato dell’affluenza alle 12, chi vince ad Arezzo e Agrigento

In diretta i ballottaggi alle elezioni comunali 2026 con i dati dell'affluenza alle urne e i risultati nei principali comuni al voto: seggi aperti oggi, domenica 7 giugno, dalle 7:00 alle 23:00. Al voto per il secondo turno 42 comuni italiani, tra cui Arezzo, Trani, Lecco, Chieti, Macerata e Agrigento: i risultati definitivi attesi per domani, mentre il primo dato dell'affluenza di oggi è previsto per le ore 12.
La sfida ad Arezzo: chi sono i candidati sindaco
Ad Arezzo si sfidano due candidati per il posto di sindaco:
- Marcello Comanducci, candidato del centrodestra, ex assessore
- Vincenzo Ceccarelli, candidato del centrosinistra, capogruppo Pd in Consiglio regionale
Nessuno dei due ha ottenuto il supporto esplicito di Marco Donati, il candidato arrivato al terzo posto e sostenuto da Azione che aveva ottenuto al primo turno oltre il 20% dei voti.
Non è ammesso il voto disgiunto per i ballottaggi
Non è mai ammesso il voto disgiunto ai ballottaggi per le amministrative. Si può votare per un candidato e per una lista che lo sostiene, oppure per l'altro, ma non è mai possibile votare per un candidato e poi per una lista che sostiene l'avversario. Questo rende la scheda nulla e il voto non viene conteggiato.
Come si vota per i ballottaggi: la legge elettorale
Vince il ballottaggio delle elezioni comunali chi ottiene la metà più uno dei voti validi. I candidati sono collegati alle stesse liste del primo turno, ma possono anche dichiarare prima del voto di essersi collegati ad altre liste che avevano sostenuto un altro candidato che non ha passato il primo turno. Si può mettere una X sul candidato e sul simbolo di una lista, oppure solo sul candidato, oppure solo sulla lista.
Cosa serve per votare: i documenti da portare ai seggi
Per andare a votare ai ballottaggi delle elezioni comunali oggi 7 giugno è sufficiente avere con sé:
- la carta d'identità o un altro documento di riconoscimento con fotografia
- la tessera elettorale
Se la tessera elettorale è piena, oppure se è smarrita, se ne può ottenere una nuova oggi stesso negli uffici comunali dedicati. Per quanto riguarda la carta d'identità, si può votare anche se è scaduta. Se proprio non la si ha con sé, è sufficiente che un membro del seggio, oppure un altro elettore (a sua volta dotato di carta d'identità) dichiari di riconoscere la persona che vuole votare.
Dove si vota per i ballottaggi delle comunali il 7 e 8 giugno: l'elenco dei Comuni
I Comuni coinvolti nel ballottaggio sono 42. Tra questi la quasi totalità ha più di 15mila abitanti, l'unica eccezione è Mandatoriccio, in Calabria, con 2.400 abitanti circa. Nell'elenco dei Comuni ci sono anche sei capoluoghi:
- Arezzo (maggioranza uscente di centrodestra)
- Lecco (maggioranza uscente di centrosinistra)
- Macerata (maggioranza uscente di centrodestra)
- Chieti (maggioranza uscente di centrosinistra)
- Trani (maggioranza uscente di centrosinistra)
- Agrigento (maggioranza uscente di centrodestra)
Gli orari dei seggi oggi domenica 7 giugno per i ballottaggi alle amministrative
I seggi per i ballottaggi delle elezioni comunali saranno aperti oggi, domenica 7 giugno, dalle ore 7 in avanti. Si potrà votare fino alle ore 23. Quando le urne chiuderanno potrà votare solamente chi è già in fila al seggio. Le votazioni riprenderanno domani dalle ore 7 alle 15.
I ballottaggi delle elezioni comunali 2026, news in diretta su affluenza e risultati
Oggi, domenica 7 giugno, dalle ore 7 alle ore 23 si vota per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 Comuni in tutta Italia. Ci sono anche sei capoluoghi: Arezzo, Trani, Lecco, Chieti, Macerata e Agrigento.