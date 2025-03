Gaia e Noemi volano nella classifica radio, i The Kolors sempre primi con Tu con chi fai l’amore

video suggerito

I The Kolors sono sempre primi in radio con Tu con chi fai l'amore, ma volano Gaia e Noemi, con quest'ultima che entra in top 10 assieme a Doechii con Anxiety.

A cura di Redazione Music

Gaia (ph Michela Perna) e Noemi

Se questa settimana i The Kolors restano primi nella classifica delle canzoni più trasmesse in radio nella settimana, bissando il successo della settimana scorsa quando per la prima volta dalla fine del Festival la band campana si è issata al primo posto, questi sette giorni hanno portato in alto due artiste che sono state protagoniste tra i Big sul palco dell'Ariston, visto che sia Gaia con Chiamo io, chiami tu, che Noemi, con la sua Se t'innamori muori hanno guadagnato tante posizioni, con la prima che è anche arrivata sul podio, mentre la cantante romana è riuscita a fare il suo ingresso nelle prime dieci posizioni della classifica, conquistandone undici.

I The Kolors sempre primi, davanti a Noemi e Coma_Cose

Resta comunque sempre prima Tu con chi fai l'amore, la canzone dei Kolors che da due settimane è in testa alla classifica con la band che sta riscontrando ottimi risultati anche nel tour europeo che stanno facendo e che ha toccato Paesi come la Polonia, dove la band capitanata da Stash è un vero e proprio fenomeno virale, soprattutto grazie al successo di Italodisco, ma anche in Gran Bretagna con un concerto sold out a Londra. Gaia, invece, fa un bel salto e conquista cinque posizioni saltando dalla settima alla seconda posizione, subito alle spalle dei Kolors e davanti a Cuoricini, la canzone dei Coma_Cose che era in testa prima dei Kolors.

Noemi conquista undici posizioni, bene Gaga e Doechii

Il podio, quindi, è formato da canzoni che non sono arrivate neanche tra le prime cinque posizioni di Sanremo 2025, ma il Festival è così, alcune canzoni hanno bisogno di più tempo per farsi notare e conquistare le posizioni in radio e in FIMI. In quarta posizione, questa settimana, c'è Achille Lauro con Incoscienti giovani, che perde una posizione rispetto alla terza della settimana scorsa, mentre in quinta c'è Lady Gaga – che ha annunciato il tour mondiale che toccherà l'Italia e Milano, in particolare con due concerti – con Abracadabra, subito davanti a Lola Young e la sua Messy, sesta. In settima posizione c'è il vincitore del Festival di Sanremo, Olly, con Balorda nostalgia, seguito dal secondo classificato Lucio Corsi con Volevo essere un duro, Noemi è nona davanti a un'altra artista che ha fatto un bel salto, grazie alla viralità della sua canzone, parliamo di Doechii con Anxiety.