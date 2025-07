video suggerito

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 4 luglio 2025: numeri vincenti e quote Segui il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, venerdì 4 luglio 2025 con i risultati delle ultime estrazioni in diretta: numeri vincenti, vincite e quote in diretta su Fanpage.it dalle 20:00. Il jackpot è di 21,4 milioni di euro.

A cura di Redazione

Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 4 luglio 2025

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, venerdì 4 luglio 2025: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Tutti i numeri vincenti, le quote e i risultati delle ultime estrazioni in aggiornamento su questa pagina: al SuperEnalotto un jackpot da 21,4 milioni di euro.

Partono alle ore 20:00 le estrazioni di venerdì 4 luglio con i numeri del Lotto per primi insieme alla combinazione del 10eLotto serale, i numeri vincenti del SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Nell'ultima estrazione di martedì 24 giugno due giocatori hanno vinto oltre 244mila euro con il "5+1". Vincite e quote previste dopo le estrazioni dei numeri vincenti di oggi.

Estrazione SuperEnalotto venerdì 4 luglio 2025, i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di venerdì 4 luglio 2025 con i numeri vincenti a partire dalle 20:00 insieme ai numeri Jolly e SuperStar di questa sera. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto è possibile verificare le vincite e i premi Winbox di questa sera. Nell'ultimo concorso dello scorso martedì nessun "6" o "5+1" ma vinti più di 244mila euro con il "5+1".

Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di venerdì 4 luglio 2025

I numeri del Lotto di venerdì 4 luglio 2025 su tutte le ruote: le estrazioni di questa sera in diretta con i risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina. Sul sito ufficiale di Lottomatica la verifica delle vincite per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Dalle 20 di questa sera estratta anche la combinazione vincente del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra:

I simboli del Simbolotto di venerdì 4 luglio 2025

Di seguito i simboli del Simbolotto di venerdì 4 luglio 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di venerdì luglio 2025 sul sito ufficiale di Sisal insieme ai risultati dell'ultima estrazione:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

27 – Bari : non viene estratto da 105 concorsi

– : non viene estratto da 105 concorsi 82 – Cagliari : manca da 90 estrazioni

– : manca da 90 estrazioni 26 – Firenze : per 122 volte consecutive non è tra quelli fortunati

– : per 122 volte consecutive non è tra quelli fortunati 90 – Genova : sono ben 78 i concorsi che lo vedono assente

– : sono ben 78 i concorsi che lo vedono assente 74 – Milano : non pervenuto da 95 estrazioni

– : non pervenuto da 95 estrazioni 52 – Napoli : manca da 95 estrazioni

– : manca da 95 estrazioni 51 – Palermo : non viene estratto da 80 concorsi

– : non viene estratto da 80 concorsi 35 – Roma : non è stato sorteggiato per 99 volte consecutive

– : non è stato sorteggiato per 99 volte consecutive 2 – Torino : è stato assente per 75 volte

– : è stato assente per 75 volte 69 – Venezia: non viene estratto da 92 concorsi

– non viene estratto da 92 concorsi 24 – Nazionale: manca da 107 concorsi

Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.

