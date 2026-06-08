SuperEnalotto, l’estrazione di oggi lunedì 8 giugno 2026: numeri vincenti e quote

L’estrazione del Superenalotto di lunedì 8 giugno 2026 su Fanpage.it: estratti tutti i numeri vincenti con vincite e quote in tempo reale. Nessun 6 o 5+1, il jackpot sale a 176,8 milioni di euro per la prossima sestina fortunata.

Le estrazioni del Superenalotto di lunedì 8 giugno 2026

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Sono avvenute le estrazioni del Superenalotto di lunedì 8 giugno 2026. Stasera nessun 6 o 5+1, indovinati due 5 da 59mila euro. Il jackpot per la prossima estrazione riparte da 176,8 milioni di euro. Con l'estrazione del Superenalotto di questa sera si recupera l'estrazione del 2 giugno, slittata per la Festa della Repubblica.

Superenalotto, la sestina vincente di lunedì 8 giugno 2026

Combinazione vincente Superenalotto: 51 – 33 – 82 – 87 – 28 – 59

Numero Jolly: 88

Numero Superstar: 87

Jackpot: 176.100.000 milioni di euro

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 2 vincono € 59.161,00

Punti 4: 290 vincono € 422,21

Punti 3: 10.787 vincono € 33,81

Punti 2: 174.413 vincono € 6,46

Quote Superstar:

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 vince € 42.221,00

3 Stella: 52 vincono € 3.381,00

2 Stella: 847 vincono € 100,00

1 Stella: 5.570 vincono € 10,00

0 Stella: 12.535 vincono € 5,00

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Per vincere con il 5+1 è necessario centrare il numero Jolly, che è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, è possibile anche aumentare le vincite giocando al numero Superstar compreso sempre tra 1 e 90 al costo di 0,50 centesimi.

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