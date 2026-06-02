Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 2 giugno 2026 non ci saranno: quando si recupera

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, sono rimandate ai prossimi giorni. Il calendario per i recuperi è già programmato ma prevede date diverse per Lotto e SuperEnalotto.

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Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 2 giugno 2026 non ci saranno ma verranno recuperate nei prossimi giorni. Come già comunicato in precedenza, infatti, per la giornata della Festa della Repubblica le normali estrazioni dei giochi sono sospese, come prevede il regolamento dei giochi a premi disposto da Adm, ma un calendario per i recuperi è già programmato.

La ricorrenza del 2 giugno in effetti quest’anno è capitata di martedì, che è il primo giorno della settimana per le estrazioni di Lotto, Superenalotto e altri concorsi, dunque è stato necessario variare il consueto calendario in quanto non è possibile svolgere concorsi in giorni festivi. Nessun concorso però andrà perso e tutto sarà recuperato con posticipi che però saranno diversi per Lotto SuperEnalotto.

Secondo le determine direttoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’estrazione di martedì 2 giugno 2026 del Lotto e dei giochi connessi è spostata al giorno successivo, domani mercoledì 3 giugno 2026, quando ci sarà eccezionalmente una estrazione supplementare, mentre il SuperEnalotto salterà direttamente a giovedì 4 giugno.

Per il Lotto quindi si ritornerà alle normali estrazioni da giovedì mentre per il SuperEnalotto il posticipo si rifletterà nei giorni seguenti fino a riversarsi nella settimana seguente. Tutte le date infatti saranno posticipate fino a lunedì 8 giugno 2026, settimana in cui ci saranno eccezionalmente cinque estrazioni al posto delle consuete quattro settimanali. Da martedì 9 giugno, le estrazioni infine riprenderanno regolarmente il loro corso.

Di seguito, il calendario aggiornato per le estrazioni questa settimana: