Palinsesto Rai 2 giugno, stop a Balivo e L’Eredità: quali programmi saltano per gli speciali con Sergio Mattarella

Oggi 2 giugno Rai 1 si rivoluziona per gli 80 anni della Repubblica. Saltano le dirette di Storie Italiane, La volta buona (in onda “best of”) e L’Eredità. Spazio alla parata dei Fori Imperiali, al dialogo di Mattarella con i giovani e alla grande serata evento dal Quirinale in prime time.

Come cambia la programmazione di Rai 1 nella giornata di oggi, martedì 2 giugno 2026, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. La variazione dei palinsesti porta allo stop di programmi come Storie Italiane, La volta buona e L'eredità. Salta anche Il commissario Montalbano con la solita replica del martedì.

Palinsesto Rai della mattina: Spazio alle celebrazioni istituzionali

UnoMattina News (ore 06:00) è andato in onda regolarmente con Tiberio Timperi e Maria Soave per l'apertura informativa.

Stop invece a Storie Italiane di Eleonora Daniele per lasciare spazio alla diretta istituzionale con la Parata Militare ai Fori Imperiali dalle ore 09:10 – 12:15. La diretta a cura del Tg1 e di Rai Quirinale è condotta da Elisa Anzaldo e Nadia Zicoschi, che seguiranno la tradizionale sfilata alla presenza del Presidente Mattarella e delle massime cariche dello Stato.

Camper Osteria Italia va in onda dalle 12:15 e prende la linea subito dopo la parata, entrando ufficialmente a staffetta con È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, terminato venerdì scorso.

Palinsesto Rai del pomeriggio: salta La volta buona

La Volta Buona Special alle ore 14:00 sarà un best of delle interviste della stagione (interviste a Iva Zanicchi, Al Bano, Valeria Marini, ecc.) perché Caterina Balivo non andrà in diretta. La diretta tornerà domani, mercoledì 3 giugno. Si anticipa La Vita in Diretta alle ore 16:45, assetto estivo già attivo dopo la fine de Il Paradiso delle Signore.

Palinsesto Rai Preserale: Niente "Eredità" e l'incontro con i giovani

Non è prevista la messa in onda del game show con Marco Liorni, L'Eredità, avendo chiuso ieri la stagione regolare con il Torneo dei Campioni. Da domani, mercoledì 3 giugno, inizierà la versione estiva con Reazione a Catena condotta da Pino Insegno dalle ore 18.40.

Spazio a "Ne parliamo con il Presidente" alle ore 18.50 al posto del noto quiz di Rai 1, uno speciale in cui dieci giovani under 35 incontrano e dialogano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul futuro del Paese.

Access Prime Time e Prima Serata: Il grande show dal Quirinale

Affari Tuoi alle ore 20:35 con Stefano De Martino va in onda regolarmente nell'access prime time, il testimone passerà a Marco Liorni a partire dal 18 luglio. Salta la replica consueta del martedì de Il commissario Montalbano per l'evento della Repubblica.

I Volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum alle ore 21:20 sarà la serata-evento in diretta da Piazza del Quirinale condotta in sinergia con Rai Cultura e Rai Teche. I testi sono di Maurizio de Giovanni e la direzione musicale di Leonardo De Amicis. Ospiti della serata: Roberto Bolle, Cecilia Bartoli, Annalisa, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Alessandro Del Piero, Bebe Vio, e molti altri.