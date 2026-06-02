Palinsesto Rai 2 giugno, stop a Balivo e L’Eredità: quali programmi saltano per gli speciali con Sergio Mattarella
Come cambia la programmazione di Rai 1 nella giornata di oggi, martedì 2 giugno 2026, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. La variazione dei palinsesti porta allo stop di programmi come Storie Italiane, La volta buona e L'eredità. Salta anche Il commissario Montalbano con la solita replica del martedì.
Palinsesto Rai della mattina: Spazio alle celebrazioni istituzionali
UnoMattina News (ore 06:00) è andato in onda regolarmente con Tiberio Timperi e Maria Soave per l'apertura informativa.
Stop invece a Storie Italiane di Eleonora Daniele per lasciare spazio alla diretta istituzionale con la Parata Militare ai Fori Imperiali dalle ore 09:10 – 12:15. La diretta a cura del Tg1 e di Rai Quirinale è condotta da Elisa Anzaldo e Nadia Zicoschi, che seguiranno la tradizionale sfilata alla presenza del Presidente Mattarella e delle massime cariche dello Stato.
Camper Osteria Italia va in onda dalle 12:15 e prende la linea subito dopo la parata, entrando ufficialmente a staffetta con È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, terminato venerdì scorso.
Palinsesto Rai del pomeriggio: salta La volta buona
La Volta Buona Special alle ore 14:00 sarà un best of delle interviste della stagione (interviste a Iva Zanicchi, Al Bano, Valeria Marini, ecc.) perché Caterina Balivo non andrà in diretta. La diretta tornerà domani, mercoledì 3 giugno. Si anticipa La Vita in Diretta alle ore 16:45, assetto estivo già attivo dopo la fine de Il Paradiso delle Signore.
Palinsesto Rai Preserale: Niente "Eredità" e l'incontro con i giovani
Non è prevista la messa in onda del game show con Marco Liorni, L'Eredità, avendo chiuso ieri la stagione regolare con il Torneo dei Campioni. Da domani, mercoledì 3 giugno, inizierà la versione estiva con Reazione a Catena condotta da Pino Insegno dalle ore 18.40.
Spazio a "Ne parliamo con il Presidente" alle ore 18.50 al posto del noto quiz di Rai 1, uno speciale in cui dieci giovani under 35 incontrano e dialogano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul futuro del Paese.
Access Prime Time e Prima Serata: Il grande show dal Quirinale
Affari Tuoi alle ore 20:35 con Stefano De Martino va in onda regolarmente nell'access prime time, il testimone passerà a Marco Liorni a partire dal 18 luglio. Salta la replica consueta del martedì de Il commissario Montalbano per l'evento della Repubblica.
I Volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum alle ore 21:20 sarà la serata-evento in diretta da Piazza del Quirinale condotta in sinergia con Rai Cultura e Rai Teche. I testi sono di Maurizio de Giovanni e la direzione musicale di Leonardo De Amicis. Ospiti della serata: Roberto Bolle, Cecilia Bartoli, Annalisa, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Alessandro Del Piero, Bebe Vio, e molti altri.