Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 30 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Terminate le estrazione di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 30 maggio 2026: su Fanpage.it tutti i numeri vincenti, le vincite e le quote di questa sera: un fortunato ha centrato il 5+1 portandosi a casa 640mila euro. Il jackpot sale a 173,2 milioni di euro.

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Sono avvenute le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 30 maggio: estratti tutti i numeri sulle 11 ruote del Lotto, insieme ai numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale e la combinazione vincente del SuperEnalotto, che questa sera metteva in palio 172,5 milioni di euro per la sestina fortunata. Centrato un 5+1 da 640mila euro. Nessun ha indovinato il 6. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio, quando a Desenzano del Garda un fortunato giocatore vinse oltre 35 milioni di euro.

SuperEnalotto, la sestina vincente di sabato 30 maggio

Combinazione vincente SuperEnalotto: 63 – 39 – 8 – 71 – 13 – 21

Numero Jolly: 72

Numero Superstar: 56

Jackpot: 172.500.000€

Lotto, i numeri vincenti di sabato 30 maggio 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 87 – 61 – 14 – 25 – 38

Cagliari: 72 – 1 – 87 – 13 – 26

Firenze: 34 – 60 – 5 – 42 – 54

Genova: 62 – 5 – 18 – 69 – 73

Milano: 14 – 54 – 29 – 81 – 83

Napoli: 71 – 76 – 89 – 19 – 25

Palermo: 33 – 15 – 48 – 26 – 65

Roma: 67 – 47 – 2 – 86 – 42

Torino: 78 – 87 – 66 – 10 – 52

Venezia: 84 – 23 – 40 – 15 – 24

Nazionale: 77 – 72 – 73 – 56 – 83

10eLotto serale, la combinazione fortunata

10eLotto serale : 1 – 5 – 14 – 15 – 18 – 23 – 33 – 34 – 47 – 54 – 60 – 61 – 62 – 67 – 71 – 72 – 76 – 78 – 84 – 87

: 1 – 5 – 14 – 15 – 18 – 23 – 33 – 34 – 47 – 54 – 60 – 61 – 62 – 67 – 71 – 72 – 76 – 78 – 84 – 87 Numero oro : 87

: 87 Numeri doppio oro : 87, 61

: 87, 61 Numeri Extra: 2, 10, 13, 19, 25, 26, 29, 40, 42, 48, 66, 69, 81, 86, 89

I simboli estratti al Simbolotto

32 – Disco

25 – Natale

42 – Caffè

31 – Anguria

23 – Amo

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6 : nessuno

: nessuno Punti 5+1 : 1 vince € 640.334,99

: 1 vince € 640.334,99 Punti 5 : 8 vincono € 25.859,69

: 8 vincono € 25.859,69 Punti 4 : 845 vincono € 249,18

: 845 vincono € 249,18 Punti 3 : 29.756 vincono € 21,31

: 29.756 vincono € 21,31 Punti 2: 427.984 vincono € 5,00

Quote Superstar:

5 Stella : nessuno

: nessuno 4 Stella : 3 vincono € 24.918,00

: 3 vincono € 24.918,00 3 Stella : 164 vincono € 2.131,00

: 164 vincono € 2.131,00 2 Stella : 2.032 vincono € 100,00

: 2.032 vincono € 100,00 1 Stella : 12.027 vincono € 10,00

: 12.027 vincono € 10,00 0 Stella: 26.145 vincono € 5,00

Come si gioca al Lotto

Per tentare la fortuna al Gioco del Lotto va indicato sulla schedina un numero compreso da 1 e 90 sulle 10 ruote cittadine: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può puntare su una ruota oppure su tutte e si vince indovinando l'ambo, terno, quaterna e cinquina in base alla giocata. Con una sola schedina si può vincere fino a 6 milioni di euro. Associato al gioco del Lotto è possibile giocare anche al Simbolotto: si tratta di una lotteria gratuita attraverso la quale si ricevono automaticamente 5 simboli casuali sulla schedina, che verranno estratti durante la serata di estrazione del Lotto.

Come funziona al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è possibile scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima di 1 euro. Si può vincere indovinando due, tre, quattro, cinque, cinque numeri più il Jolly (5+1) oppure tutti e 6 i numeri. Al costo di 0.50 centesimi è possibile aumentare le vincite giocando anche il numero Superstar, da scegliere sempre tra 1 e 90. A differenza del Lotto, il SuperEnalotto è un gioco a vincita variabile: il montepremi viene suddiviso nelle cinque categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie.

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