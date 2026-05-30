Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 30 maggio 2026: numeri vincenti e quote
Sono avvenute le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 30 maggio: estratti tutti i numeri sulle 11 ruote del Lotto, insieme ai numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale e la combinazione vincente del SuperEnalotto, che questa sera metteva in palio 172,5 milioni di euro per la sestina fortunata. Centrato un 5+1 da 640mila euro. Nessun ha indovinato il 6. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio, quando a Desenzano del Garda un fortunato giocatore vinse oltre 35 milioni di euro.
SuperEnalotto, la sestina vincente di sabato 30 maggio
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 63 – 39 – 8 – 71 – 13 – 21
- Numero Jolly: 72
- Numero Superstar: 56
- Jackpot: 172.500.000€
Lotto, i numeri vincenti di sabato 30 maggio 2026
Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:
- Bari: 87 – 61 – 14 – 25 – 38
- Cagliari: 72 – 1 – 87 – 13 – 26
- Firenze: 34 – 60 – 5 – 42 – 54
- Genova: 62 – 5 – 18 – 69 – 73
- Milano: 14 – 54 – 29 – 81 – 83
- Napoli: 71 – 76 – 89 – 19 – 25
- Palermo: 33 – 15 – 48 – 26 – 65
- Roma: 67 – 47 – 2 – 86 – 42
- Torino: 78 – 87 – 66 – 10 – 52
- Venezia: 84 – 23 – 40 – 15 – 24
- Nazionale: 77 – 72 – 73 – 56 – 83
10eLotto serale, la combinazione fortunata
- 10eLotto serale: 1 – 5 – 14 – 15 – 18 – 23 – 33 – 34 – 47 – 54 – 60 – 61 – 62 – 67 – 71 – 72 – 76 – 78 – 84 – 87
- Numero oro: 87
- Numeri doppio oro: 87, 61
- Numeri Extra: 2, 10, 13, 19, 25, 26, 29, 40, 42, 48, 66, 69, 81, 86, 89
I simboli estratti al Simbolotto
32 – Disco
25 – Natale
42 – Caffè
31 – Anguria
23 – Amo
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: 1 vince € 640.334,99
- Punti 5: 8 vincono € 25.859,69
- Punti 4: 845 vincono € 249,18
- Punti 3: 29.756 vincono € 21,31
- Punti 2: 427.984 vincono € 5,00
Quote Superstar:
- 5 Stella: nessuno
- 4 Stella: 3 vincono € 24.918,00
- 3 Stella: 164 vincono € 2.131,00
- 2 Stella: 2.032 vincono € 100,00
- 1 Stella: 12.027 vincono € 10,00
- 0 Stella: 26.145 vincono € 5,00
Come si gioca al Lotto
Per tentare la fortuna al Gioco del Lotto va indicato sulla schedina un numero compreso da 1 e 90 sulle 10 ruote cittadine: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può puntare su una ruota oppure su tutte e si vince indovinando l'ambo, terno, quaterna e cinquina in base alla giocata. Con una sola schedina si può vincere fino a 6 milioni di euro. Associato al gioco del Lotto è possibile giocare anche al Simbolotto: si tratta di una lotteria gratuita attraverso la quale si ricevono automaticamente 5 simboli casuali sulla schedina, che verranno estratti durante la serata di estrazione del Lotto.
Come funziona al SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto è possibile scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima di 1 euro. Si può vincere indovinando due, tre, quattro, cinque, cinque numeri più il Jolly (5+1) oppure tutti e 6 i numeri. Al costo di 0.50 centesimi è possibile aumentare le vincite giocando anche il numero Superstar, da scegliere sempre tra 1 e 90. A differenza del Lotto, il SuperEnalotto è un gioco a vincita variabile: il montepremi viene suddiviso nelle cinque categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie.