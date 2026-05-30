SuperEnalotto oggi 30 maggio 2026, centrato il 5+1: vinti oltre 640mila euro

Nessun “6” al SuperEnalotto di oggi, sabato 30 maggio 2026, ma centrato un “5+1” da 640.334,99 euro a Terracina. Il jackpot sale a 173,2 milioni. Estratti anche otto “5” e tre “4 Stella”. L’ultimo “6” risale ormai ad oltre un anno fa.

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Nessun "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 30 maggio 2026, ma la fortuna ha comunque premiato un giocatore: precisamente a Terracina, in provincia di Latina. Nel concorso di oggi è stato infatti centrato un "5+1" da 640.334,99 euro, realizzato presso la Tabaccheria Zarotti di Simone Calvanese in Piazza IV Novembre attraverso una giocata Quick Pick.

Nonostante la vincita, il jackpot continua a crescere. Nessuno è riuscito infatti a indovinare tutti i 6 i numeri della combinazione vincente e il montepremi sale così a 173,2 milioni di euro, il quarto più alto nella storia del SuperEnalotto.

La serata ha premiato anche altri giocatori: centrati otto "5" da 25.859,69 euro ciascuno e tre "4 Stella" da 24.918 euro.

L'ultimo "6" risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fu vinto un jackpot da 35,4 milioni di euro.

Come riscuotere la vincita al SuperEnalotto

Per il fortunato vincitore del "5+1" da oltre 640mila euro sarà necessario seguire una procedura specifica. Le vincite di importo superiore a 52mila euro, infatti, non possono essere riscosse nei punti vendita, ma esclusivamente tramite bonifico bancario presso uno degli Uffici Premi Sisal.

Come previsto dal regolamento del gioco, il possessore della ricevuta vincente dovrà presentarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito del SuperEnalotto. Gli Uffici Premi Sisal abilitati si trovano a Milano, in via Ugo Bassi 6, e a Roma, in viale Sacco e Vanzetti 89, e sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Diversa la procedura per le vincite di importo inferiore: i premi fino a 520 euro possono essere riscossi direttamente nei punti vendita autorizzati, mentre quelli compresi tra 520 e 5.200 euro possono essere incassati nel punto in cui è stata effettuata la giocata o presso un punto pagamento premi. Per le somme comprese tra 5.200 e 52mila euro è invece prevista la prenotazione del bonifico presso i Punti Pagamento Premi o gli Uffici Premi Sisal. Per chi gioca online, gli importi vengono automaticamente accreditati sul conto di gioco.