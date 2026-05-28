Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi giovedì 28 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 28 maggio 2026 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20: minuto per minuto estratti tutti i numeri vincenti con vincite e quote in tempo reale. Il jackpot sale a 170,8 milioni di euro per la sestina fortunata.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale giovedì 28 maggio 2026

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Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 28 maggio 2026: le estrazioni delle tre lotterie sono in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Estratti minuto per minuto tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto con la combinazione fortunata del SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro ed extra al 10eLotto serale. Al Superenalotto di questa sera in palio un jackpot record da 170,8 milioni di euro per la sestina fortunata. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio a Desenzano del Garda: il fortunato ha portato a casa oltre 35 milioni di euro. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati dopo l'ultima estrazione. Ricordiamo che si può giocare fino alle 19:30 nei giorni dell'estrazione: si estrae il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato.

Superenalotto, la sestina vincente di giovedì 28 maggio 2026

Combinazione vincente Superenalotto:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Jackpot:

Lotto, i numeri vincenti del 28 maggio 2026

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto serale:

Numero Oro:

Doppio oro:

Numeri extra:

I simboli estratti al Simbolotto

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per il Gioco del Lotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90: si può giocare puntando una tra le dieci ruote cittadine oppure sulla ruota Nazionale. Si può anche puntare su tutte le ruote. Bisogna poi scegliere l'importo della giocata per vincere con ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto: si tratta di un gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una serie di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Come si gioca al Superenalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Per vincere con il 5+1 è necessario centrare il numero Jolly, che è il settimo numero estratto durante ogni concorso, non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, al costo di 0,50 centesimi, è possibile anche aumentare le vincite giocando al numero Superstar compreso sempre tra 1 e 90.

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