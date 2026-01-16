Lotto e SuperEnalotto, scattano le nuove regole sui Giochi: cosa cambia per gli orari e le vincite

Dal 27 gennaio entrano in vigore nuove regole per Lotto, SuperEnalotto, Million Day ed Eurojackpot: limiti alle puntate, orari di chiusura più precisi e payout uniformi. Per gli utenti, le probabilità e le vincite rimangono sostanzialmente invariate.

Dal 27 gennaio entra in vigore un nuovo regolamento sui giochi numerici come Lotto, SuperEnalotto, Million Day ed Eurojackpot, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal Ministero dell’Economia. Si tratta di un quadro generale che stabilisce principi uniformi, rimandando all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la gestione dei dettagli operativi per ciascun gioco.

Una delle novità riguarda la distinzione tra giochi a quota fissa e giochi a totalizzatore nazionale. Nei primi, come Lotto, 10eLotto e Million Day, la vincita è calcolata con un moltiplicatore predefinito in base alle probabilità della combinazione scelta. Nei giochi a totalizzatore, come SuperEnalotto ed Eurojackpot, invece, il premio dipende dal montepremi e cresce progressivamente fino all’eventuale jackpot.

Cambiano anche gli orari e le modalità di chiusura delle giocate. La raccolta deve terminare con un margine preciso prima dell’estrazione: almeno 30 minuti per le urne elettroniche e 15 secondi per i generatori di numeri casuali. L’obiettivo è rendere più trasparente e sicura la gestione dei concorsi, evitando ritardi o irregolarità.

Per quanto riguarda le puntate, la nuova normativa fissa un limite di 1.000 euro per giocata, salvo eccezioni per sistemi complessi o giocate “a caratura”, disciplinate da regole specifiche. Le vincite devono rispettare soglie più omogenee: il payout non può essere inferiore al 50% della raccolta né superare il 78%. Per i giochi a quota fissa, il premio è calcolato sulle probabilità e sull’ammontare delle giocate; per quelli a totalizzatore, il payout è collegato al montepremi effettivo.

I concessionari dovranno inoltre fornire all’Agenzia un rapporto annuale sul rispetto dei limiti, garantendo così maggiore trasparenza sui premi effettivamente erogati. Per gli utenti, in sostanza, le regole non cambiano drasticamente: le probabilità e le modalità di vincita rimangono simili, ma l’organizzazione e la chiarezza dei concorsi saranno più rigorose e uniformi.