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Lotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi mercoledì 3 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Sono avvenute le estrazioni di Lotto e 10eLotto serale di mercoledì 3 giugno 2026: estratti tutti i numeri vincenti con vincite e quote in tempo reale. Oggi si recupera l’estrazione del Lotto di ieri, 2 giugno 2026.
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A cura di Redazione
Le estrazioni di Lotto e 10eLotto di martedì 3 giugno 2026
Le estrazioni di Lotto e 10eLotto di martedì 3 giugno 2026
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Lotto e 10eLotto di oggi, martedì 3 giugno 2026: le estrazioni su Fanpage.it. Estratti tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto e i numeri oro, doppio oro ed extra del 10eLotto serale. Le estrazioni di Lotto e 10eLotto sono spostate a oggi, 3 giugno 2026, per recuperare quelle del 2 giugno, slittate per la Festa della Repubblica.

Lotto, i numeri vincenti del 3 giugno 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 6 – 49 – 53 – 65 – 25
  • Cagliari: 23 – 71 – 63 – 50 – 27
  • Firenze: 79 – 7 – 61 – 8 – 65
  • Genova: 5 – 48 – 79 – 23 – 16
  • Milano: 15 – 40 – 78 – 47 – 58
  • Napoli: 37 – 81 – 7 – 34 – 78
  • Palermo: 36 – 65 – 39 – 69 – 5
  • Roma: 4 – 23 – 53 – 82 – 5
  • Torino: 24 – 40 – 52 – 35 – 81
  • Venezia: 53 – 85 – 38 – 74 – 67
  • Nazionale: 57 – 31 – 74 – 75 – 30
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10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto serale: 4 – 5 – 6 – 7 – 15 – 23 – 24 – 36 – 37 – 40 – 48 – 49 – 53 – 61 – 63 – 65 – 71 – 79 – 81 – 85

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  • Numero oro: 6
  • Numero doppio oro: 6, 49
  • Numeri extra: 8, 16, 25, 27, 34, 35, 38, 39, 47, 50, 52, 69, 74, 78, 82
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I simboli estratti del Simbolotto

39 – Forbici
40 – Quadro
23 – Amo
8 – Braghe
27 – Scala

Come si gioca al Lotto

Per il Gioco del Lotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90: è possibile puntare la giocata su una tra le dieci ruote cittadine o sulla Nazionale. Si può anche puntare su tutte le ruote. Bisogna poi scegliere l'importo della giocata per vincere con ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

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