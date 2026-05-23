Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, le estrazioni di sabato 23 maggio 2026: numeri vincenti e quote
Sono stati estratti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, sabato 23 maggio 2026. Continua la caccia al jackpot milionario, che sale a quota 169,9 milioni di euro: anche questa sera non è stato centrato nessun 6 nè 5+1, ma ben undici "5" per un totale di oltre 19mila euro ciascuno. L'ultima vincita milionaria risale al maggio dello scorso anno a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto e l'elenco dei numeri più ritardatari aggiornato.
Superenalotto, la sestina vincente
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 59 – 34 – 69 – 14 – 57 – 29
- Numero Jolly: 20
- Numero Superstar: 16
- Jackpot: 169.900.000€
Lotto, i numeri vincenti del 23 maggio
- Bari: 19 – 83 – 72 – 49 – 7
- Cagliari: 53 – 26 – 63 – 50 – 33
- Firenze: 15 – 34 – 10 – 44 – 19
- Genova: 25 – 12 – 86 – 48 – 11
- Milano: 19 – 38 – 21 – 40 – 62
- Napoli: 88 – 44 – 56 – 90 – 41
- Palermo: 31 – 35 – 42 – 77 – 14
- Roma: 30 – 43 – 4 – 38 – 74
- Torino: 68 – 10 – 56 – 81 – 86
- Venezia: 3 – 49 – 16 – 89 – 84
- Nazionale: 67 – 38 – 60 – 75 – 41
10eLotto serale, la combinazione fortunata
- I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 3 – 10 – 12 – 15 – 19 – 25 – 26 – 30 – 31 – 34 – 35 – 38 – 43 – 44 – 49 – 53 – 68 – 72 – 83 – 88
- Numero oro: 19
- Numero doppio oro: 19, 83
- Numeri extra: 4 – 7 – 16 – 21 – 40 – 42 – 48 – 50 – 56 – 63 – 77 – 81 – 86 – 89 – 90
I simboli estratti al Simbolotto
- 43 – funghi;
- 44 – prigione;
- 36 – nacchere;
- 23 – amo;
- 30 – cacio
Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6: nessun vincita
- Punti 5+1: nessuna vincita
- Punti 5: 11 vincite da 19.436,43 euro
- Punti 4: 538 vincite da 404,24 euro
- Punti 3: 22.958 vincite da 28,54 euro
- Punti 2: 351.881 vincite da 5,78 euro
Quote Superstar:
- 5 Stella: nessuna vincita
- 4 Stella: 4 vincite da 40.424,00 euro
- 3 Stella: 127 vincite da 2.854,00 euro
- 2 Stella: 1.926 vincite da 100,00 euro
- 1 Stella: 12.544 vincite da 10,00 euro
- 0 Stella: 30.564 vincite da 5,00 euro
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto è necessario selezionare da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. Bisogna poi scegliere la Ruota su cui puntare, tra dieci ruote cittadine e una Nazionale, oppure si può scommettere su tutte le ruote. È necessario poi decidere l'importo da giocare per puntare su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.
Come si gioca al SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Aggiungendo un importo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o aumentare le possibilità di vincita. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.