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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di martedì 19 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Sono stati estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale: oggi, martedì 19 maggio 2026 in diretta a partire dalle ore 20 su Fanpage.it. Minuto per minuto gli aggiornamenti con quote e risultati di questa sera: al SuperEnalotto un jackpot record da 166,5 milioni di euro.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Sono stati estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 19 maggio. Al SuperEnalotto in palio un jackpot record da 166,5 milioni di euro per la sestina fortunata: continua a tardare il 6 milionario, che non viene centrato dallo scorso maggio, quando a Desenzano del Garda un fortunato giocatore vinse 35,4 milioni di euro. Si ricorda che si può giocare la schedina fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto e i numeri ritardatari aggiornati all'ultimo concorso.

SuperEnalotto, la sestina vincente

  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 61 – 49 – 79 – 73 – 86 – 57
  • Numero Jolly: 8
  • Numero Superstar: 36
  • Jackpot: 166.500.000€
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Lotto, i numeri vincenti del 19 maggio

  • Bari: 31 – 86 – 56 – 69 – 65
  • Cagliari: 66 – 23 – 78 – 64 – 48
  • Firenze: 43 – 30 – 56 – 2 – 12
  • Genova: 75 – 47 – 20 – 71 – 18
  • Milano: 37 – 35 – 74 – 85 – 80
  • Napoli: 75 – 66 – 53 – 89 – 87
  • Palermo: 89 – 39 – 2 – 81 – 14
  • Roma: 58 – 42 – 9 – 38 – 8
  • Torino: 10 – 26 – 15 – 5 – 3
  • Venezia: 38 – 68 – 69 – 22 – 7
  • Nazionale: 90 – 21 – 28 – 85 – 64
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10eLotto serale, la combinazione fortunata

  • Numeri 10eLotto serale: 10 – 23 – 26 – 30 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 42 – 43 – 47 – 56 – 58 – 66 – 68 – 75 – 78 – 86 – 89
  • Numero oro: 31
  • Numero doppio oro: 31, 86
  • Numeri Extra: 2 – 5 – 9 – 15 – 20 – 22 – 48 – 53 – 64 – 65 – 69 – 71 – 74 – 81 – 85
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I simboli estratti al Simbolotto

  • 45 – rondine;
  • 30 – cacio;
  • 17 – sfortuna;
  • 23 – amo;
  • 19 – risata.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Il gioco del Lotto si basa sull'estrazione di cinque numeri su 11 ruote (10 ruote cittadine e una Nazionale). Per giocare si scelgono da 1 a 10 numeri compresi da 10 a 90 e si punta a seguire su una delle 11 ruote, oppure si può scommettere su tutte le ruote. Dopo aver deciso l'importo della giocata, è possibile vincere con un ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. La vincita massima ottenibile è di 6 milioni di euro. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

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Come funziona il SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere almeno 6 numeri compresi da 1 a 90, per una giocata minima di 1 euro. Si vince indovinando le combinazioni numeriche di 2, 3, 4, 5, 5+1 e 6 numeri estratti. Si può anche puntare sul numero SuperStar al costo aggiuntivo di 0.50 centesimi per avere ulteriori categorie di vincite e la possibilità di moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

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