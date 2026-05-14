Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di giovedì 14 maggio 2026: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 14 maggio 2026: le estrazioni di questa sera in diretta minuto per minuto su Fanpage.it dalle ore 20. Per i numeri vincenti di oggi al SuperEnalotto, il jackpot sale a quota 163,9 milioni di euro. Continua la caccia alla sestina vincente dall'ultima vincita milionaria registrata lo scorso maggio a Desenzano Del Garda, dove un fortunato giocatore ha vinto più di 35milioni di euro. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: i concorsi si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it consulta l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati.
SuperEnalotto, la sestina vincente
- Combinazione vincente: 72 – 74 – 31 – 85 – 84 – 56
- Numero Jolly: 18
- Numero Superstar: 34
- Jackpot: 163.900.000€
-
Lotto, i numeri vincenti del 14 maggio 2026
- Bari: 18 – 1 – 37 – 16 – 59
- Cagliari: 29 – 67 – 49 – 4 – 10
- Firenze: 70 – 33 – 42 – 39 – 8
- Genova: 57 – 48 – 87 – 52 – 25
- Milano: 86 – 34 – 59 – 53 – 51
- Napoli: 34 – 62 – 37 – 61 – 11
- Palermo: 50 – 54 – 36 – 4 – 23
- Roma: 40 – 46 – 70 – 79 – 37
- Torino: 89 – 32 – 55 – 53 – 19
- Venezia: 51 – 84 – 85 – 66 – 20
- Nazionale: 4 – 10 – 60 – 41 – 13
10eLotto serale, la combinazione fortunata
- I numeri del 10eLotto serale di oggi: 1 – 18 – 29 – 32 – 33 – 34 – 37 – 40 – 46 – 48 – 50 – 51 – 54 – 57 – 62 – 67 – 70 – 84 – 86 – 89
- Il numero oro:18
- Il numero doppio oro: 18,1
- Numeri Extra: 4-16-36-39-42-49-52-53-55-59-61-66-79-85-87
I simboli estratti al Simbolotto
- 7 VASO
- 13 RANA
- 16 NASO
- 35 UCCELLO
- 45 RONDINE
Vincite e quote del SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote SuperStar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Come si gioca al Lotto
Al Gioco del Lotto si gioca scegliendo da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e puntando sulla Ruota selezionata tra 10 ruote cittadine e una Nazionale, oppure è possibile anche puntare su tutte le ruote. A seguire si sceglie l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Al Gioco del Lotto si può abbinare anche il Simbolotto, un gioco gratuito che sceglie una combinazione di simboli: quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.
Come si gioca al SuperEnalotto
Per il SuperEnalotto si può giocare scegliendo 6 numeri su 90 per una puntata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.