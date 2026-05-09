Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 9 maggio 2026: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 9 maggio 2026 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20: controlla i numeri vincenti in aggiornamento su questa pagina. L'ultima volta che è stata centrata la sestina fortunata risale ad un anno fa. Intanto, il Jackpost del Superenalotto è arrivato a quota 162,1 milioni di euro. Su Fanpage è possibile seguire le estrazioni dei numeri sulle ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto. Nell'archivio storico è possibile consultare le passate estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione. Si può giocare fino alle 19.30 del martedì, giovedì, venerdì e sabato, che sono i giorni in cui si estrae.
Estrazioni Lotto 9 maggio, i numeri vincenti su tutte le ruote
- BARI:
- CAGLIARI:
- FIRENZE:
- GENOVA:
- MILANO:
- NAPOLI:
- PALERMO:
- ROMA:
- TORINO:
- VENEZIA:
- NAZIONALE:
I simboli del Simbolotto associati al Gioco del Lotto
SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti sabato 9 maggio
- La sestina vincente al SuperEnalotto:
- Numero Jolly:
- Numero Superstar:
10eLotto serale con Extra nell'estrazione di sabato 9 maggio 2026
- La combinazione del 10eLotto serale:
- Numero oro:
- Numero doppio oro:
- Numeri extra 10eLotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.
Come si gioca al SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.
Altri contenuti utili:
- L'archivio storico delle estrazioni del Lotto e SuperEnalotto
- Come si gioca al Superenalotto
- Come si gioca al Lotto
- Tutti i numeri ritardatari del Lotto aggiornati
- Le nuove regole del Lotto
ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.