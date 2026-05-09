Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 9 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 9 maggio 2026 in diretta a partire dalle ore 20:00: i numeri vincenti, le quote e le vincite in aggiornamento su Fanpage.it. Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 162,1 milioni di euro, destinati a chi centrerà la sestina fortunata.

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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 9 maggio 2026 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20: controlla i numeri vincenti in aggiornamento su questa pagina. L'ultima volta che è stata centrata la sestina fortunata risale ad un anno fa. Intanto, il Jackpost del Superenalotto è arrivato a quota 162,1 milioni di euro. Su Fanpage è possibile seguire le estrazioni dei numeri sulle ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto. Nell'archivio storico è possibile consultare le passate estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione. Si può giocare fino alle 19.30 del martedì, giovedì, venerdì e sabato, che sono i giorni in cui si estrae.

Estrazioni Lotto 9 maggio, i numeri vincenti su tutte le ruote

BARI:

CAGLIARI:

FIRENZE:

GENOVA:

MILANO:

NAPOLI:

PALERMO:

ROMA:

TORINO:

VENEZIA:

NAZIONALE:

I simboli del Simbolotto associati al Gioco del Lotto

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti sabato 9 maggio

La sestina vincente al SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di sabato 9 maggio 2026

La combinazione del 10eLotto serale:

Numero oro:

Numero doppio oro:

Numeri extra 10eLotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.