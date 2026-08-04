Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di martedì 4 agosto 2026 e numeri vincenti: jackpot di 204,1 milioni di euro

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 4 agosto 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 204,1 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di martedì 4 agosto 2026

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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 4 agosto 2026: le estrazioni delle lotterie sono in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Estratti minuto per minuto tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto con la combinazione fortunata al SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto serale. Al SuperEnalotto questa sera in palio un jackpot record da 204,1 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio, quando sono stati vinti oltre 35 milioni da un fortunato giocatore di Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di martedì 4 agosto 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Jackpot:

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto serale di martedì 4 agosto 2026, i numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto serale

Numero oro:

Numero doppio oro:

Numeri extra:

I simboli estratti al Simbolotto

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto bisogna scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e selezionare la ruota sulla quale si vuole puntare, scegliendo tra le 10 ruote cittadine, la Nazionale oppure tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro: si vince indovinando l'ambo, ambetto il terno, la quaterna o la cinquina con vincite proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Associato al Gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche al Simbolotto, per il quale è sufficiente compilare una schedina e selezionare la "ruota del mese" abbinata al gioco, contrassegnando la lettera "S". Il sistema genera una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.

Leggi anche I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato primo agosto 2026

Come si gioca al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare i 6 numeri vincenti che costituiscono la massima combinazione fortunata, estratta tra una serie di numeri compresi da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importo minimo di gioco è di 1,00 euro. È possibile giocare anche al numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per aumentare le probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.