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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi giovedì 30 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot supera 200 milioni di euro

Effettuate le estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di giovedì 30 luglio 2026: vincite, quote e risultati. Al SuperEnalotto nessun 6 né 5+1: il jackpot sale ancora a oltre 201 milioni di euro.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 30 luglio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti di questa sera su Fanpage.it. Al SuperEnalotto ancora nessun 6 né 5+1: continua il record del jackpot al SuperEnalotto che sale ancora a oltre 201,4 milioni di euro per la sestina fortunata. L'ultima volta che un fortunato giocatore ha centrato il montepremi milionario è stato a Desenzano Del Garda ormai più di un anno fa. Si ricorda che è possibile consultare l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto su Fanpage.it insieme ai numeri ritardatari del Lotto aggiornati. Si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di giovedì 30 luglio 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 76 – 20 – 89 – 75 – 78 – 47
  • Numero Jolly: 9
  • Numero Superstar: 89
  • Jackpot: 201.400.000€
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Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • Bari: 68 – 87 – 56 – 61 – 24
  • Cagliari: 87 – 73 – 60 – 89 – 10
  • Firenze: 63 – 39 – 8 – 73 – 61
  • Genova: 40 – 11 – 48 – 26 – 87
  • Milano: 19 – 83 – 16 – 63 – 49
  • Napoli: 50 – 19 – 83 – 39 – 80
  • Palermo: 57 – 35 – 3 – 46 – 52
  • Roma: 64 – 78 – 3 – 38 – 46
  • Torino: 72 – 69 – 56 – 85 – 41
  • Venezia: 42 – 9 – 36 – 43 – 48
  • Nazionale: 55 – 33 – 80 – 70 – 25
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10eLotto serale di giovedì 30 luglio 2026, i numeri vincenti

  • I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale: 9 – 11 – 19 – 35 – 39 – 40 – 42 – 50 – 56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 68 – 69 – 72 – 73 – 78 – 83 – 87
  • Il numero Oro: 68
  • Doppio Oro: 68, 87
  • Numero extra: 3-8-10- 16- 24- 26- 36- 38- 43- 46- 48- 49- 61- 85- 89
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I simboli estratti al Simbolotto

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10-FAGIOLI

8-BRAGHE

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6: nessuno
  • Punti 5+1: nessuno
  • Punti 5: 3 vincono 62.817,27 euro
  • Punti 4: 388 vincono 493,60 euro
  • Punti 3: 17.575 vincono 32,85 euro
  • Punti 2: 290.248 vincono 6,18 euro

Quote Superstar:

  • 5 Stella: nessuno
  • 4 Stella: 5 da 49.360 euro
  • 3 Stella: 103 da 3.285 euro
  • 2 Stella: 1.597 da 100 euro
  • 1 Stella: 10.405 da 10 euro
  • 0 Stella: 20.918 da 5 euro

Come si gioca al Lotto

Il gioco del Lotto è un gioco a sorte: per tentare la fortuna è necessario scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine, sulla Ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. La giocata minima è di 1 euro, con incrementi di 0,50 centesimi, mentre la giocata massima è di 200 euro. La massima vincita ottenibile al Gioco del Lotto è di 6 milioni di euro. Si può vincere indovinando l'ambo, il terno, la quaterna e la cinquina. Abbinato al Gioco del Lotto si può giocare anche al Simbolotto, un'opzione gratuita che permette di moltiplicare la posta della giocata principale al lotto: per giocare si seleziona la ruota del mese sulla schedina, contrassegnata dalla lettera "S" e il sistema genera una combinazione casuale di 5 simboli. Si vince indovinando da 2 a 5 simboli.

Come si gioca al SuperEnalotto

Il SuperEnalotto è una lotteria che consiste nel pronosticare una combinazione numerica di 6 numeri vincenti, tra 1 e 90. Il costo per singola combinazione è di 1 euro ma è anche possibile effettuare giocate sistemiche fino a 27,132 combinazioni, in questo caso il costo minimo è di 5 euro. Le categorie di vincita sono il 2, 3, 4, 5, 5+1 (in questo caso si gioca anche il numero complementare, il numero Jolly) e il 6. Tra le vincite ci sono anche i premi a vincita immediata, che hanno una frequenza compresa tra un premio ogni 100 combinazioni convalidate e un premio ogni 20.000 combinazioni convalidate, con importi compresi tra 25 e 1.000,00 euro.

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