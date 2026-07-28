Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi martedì 28 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 200,5 milioni di euro
Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 28 luglio 2026 in diretta su Fanpage.it con tutti i numeri vincenti, quote e vincite di questa sera. Al SuperEnalotto si gioca per un jackpot pari a 200,5 milioni di euro, che diventa un vero e proprio record: è il terzo montepremi più alto nella storia del gioco. L'ultima vincita milionaria risale infatti allo scorso anno a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato e si può tentare la fortuna con la schedina fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni.
SuperEnalotto, la combinazione vincente di martedì 28 luglio 2026
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 43 – 62 – 9 – 6 – 54 – 1
- Numero Jolly: 87
- Numero Superstar: 69
- Jackpot: 200.500.000€
Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote
- Bari: 82 – 27 – 80 – 3 – 69
- Cagliari: 23 – 1 – 8 – 88 – 72
- Firenze: 89 – 69 – 62 – 56 – 54
- Genova: 71 – 75 – 43 – 38 – 69
- Milano: 89 – 71 – 34 – 29 – 87
- Napoli: 55 – 10 – 18 – 72 – 85
- Palermo: 47 – 9 – 81 – 12 – 65
- Roma: 60 – 35 – 58 – 68 – 67
- Torino: 66 – 38 – 30 – 73 – 17
- Venezia: 88 – 11 – 13 – 48 – 21
- Nazionale: 79 – 56 – 73 – 5 – 39
10eLotto serale di martedì 28 luglio 2026, i numeri vincenti
- I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale: 1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 23 – 27 – 35 – 38 – 47 – 55 – 60 – 66 – 69 – 71 – 75 – 80 – 82 – 88 – 89
- Il numero Oro: 82
- Doppio Oro: 82, 27
- Numeri Extra: 3-12-13-18-29-30-34-43-56-58-62-68-72-73-81
I simboli estratti al Simbolotto
- 1 ITALIA
- 29 DIAMANTE
- 34 TESTA
- 28 OMBRELLO
- 10 FAGIOLI
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Gioco del Lotto si possono scegliere fino a cinque numeri tra 1 e 90 e puntare su una delle ruote cittadine (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia), sulla Ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. La giocata minima è di 1 euro, la giocata massima è di 200 euro: si può vincere centrando ambo, terno, quaterna e cinquina. Al Gioco del Lotto è abbinato anche il Simbolotto, per il quale vengono estratti dei simboli a ogni estrazione e si può vincere fino a 10.000 euro indovinando una combinazione fino a 5 simboli e contrassegnando la lettera "S" sulla schedina di gioco.
Come funziona il SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto si possono scegliere 6 numeri compresi tra 1 e 90: la vincita massima è rappresentata dalla sestina completa, che fa accedere al jackpot milionario in palio. Si vince anche con altre combinazioni di 2, 3, 4, 5, 5+1 (se si gioca anche il numeri Jolly) e il 6. Per provare ad aumentare le possibilità di vincita è possibile scegliere di giocare anche il numero Superstar, al costo di 0.50 centesimi.