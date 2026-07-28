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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi martedì 28 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 200,5 milioni di euro

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di martedì 28 luglio 2026: i numeri vincenti estratti minuto per minuto su Fanpage.it. Il jackpot al SuperEnalotto segna un nuovo record e raggiunge i 200,5 milioni di euro per chi indovina la sestina fortunata. Tutti gli aggiornamenti in diretta sulle estrazioni di oggi.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 28 luglio 2026 in diretta su Fanpage.it con tutti i numeri vincenti, quote e vincite di questa sera. Al SuperEnalotto si gioca per un jackpot pari a 200,5 milioni di euro, che diventa un vero e proprio record: è il terzo montepremi più alto nella storia del gioco. L'ultima vincita milionaria risale infatti allo scorso anno a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato e si può tentare la fortuna con la schedina fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di martedì 28 luglio 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 43 – 62 – 9 – 6 – 54 – 1
  • Numero Jolly: 87
  • Numero Superstar: 69
  • Jackpot: 200.500.000€
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Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • Bari: 82 – 27 – 80 – 3 – 69
  • Cagliari: 23 – 1 – 8 – 88 – 72
  • Firenze: 89 – 69 – 62 – 56 – 54
  • Genova: 71 – 75 – 43 – 38 – 69
  • Milano: 89 – 71 – 34 – 29 – 87
  • Napoli: 55 – 10 – 18 – 72 – 85
  • Palermo: 47 – 9 – 81 – 12 – 65
  • Roma: 60 – 35 – 58 – 68 – 67
  • Torino: 66 – 38 – 30 – 73 – 17
  • Venezia: 88 – 11 – 13 – 48 – 21
  • Nazionale: 79 – 56 – 73 – 5 – 39
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10eLotto serale di martedì 28 luglio 2026, i numeri vincenti

  • I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale: 1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 23 – 27 – 35 – 38 – 47 – 55 – 60 – 66 – 69 – 71 – 75 – 80 – 82 – 88 – 89
  • Il numero Oro: 82
  • Doppio Oro: 82, 27
  • Numeri Extra: 3-12-13-18-29-30-34-43-56-58-62-68-72-73-81
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I simboli estratti al Simbolotto

  • 1 ITALIA
  • 29 DIAMANTE
  • 34 TESTA
  • 28 OMBRELLO
  • 10 FAGIOLI

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Gioco del Lotto si possono scegliere fino a cinque numeri tra 1 e 90 e puntare su una delle ruote cittadine (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia), sulla Ruota Nazionale oppure su tutte le ruote.  La giocata minima è di 1 euro, la giocata massima è di 200 euro: si può vincere centrando ambo, terno, quaterna e cinquina. Al Gioco del Lotto è abbinato anche il Simbolotto, per il quale vengono estratti dei simboli a ogni estrazione e si può vincere fino a 10.000 euro indovinando una combinazione fino a 5 simboli e contrassegnando la lettera "S" sulla schedina di gioco.

Leggi anche
I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 25 luglio 2026

Come funziona il SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto si possono scegliere 6 numeri compresi tra 1 e 90: la vincita massima è rappresentata dalla sestina completa, che fa accedere al jackpot milionario in palio. Si vince anche con altre combinazioni di 2, 3, 4, 5, 5+1 (se si gioca anche il numeri Jolly) e il 6. Per provare ad aumentare le possibilità di vincita è possibile scegliere di giocare anche il numero Superstar, al costo di 0.50 centesimi.

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