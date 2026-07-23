Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi giovedì 23 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 197,9 milioni di euro

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di giovedì 23 luglio 2026 in diretta dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti di questa sera estratti minuto per minuto. In aggiornamento anche vincite e quote: al SuperEnalotto un jackpot record di 197,9 milioni di euro.

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In diretta le estrazioni dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 23 luglio 2026: i numeri vincenti con quote e vincite in tempo reale su Fanpage.it. In aggiornamento tutti i risultati di questa sera per le tre lotterie: al SuperEnalotto si gioca per un jackpot da 197,9 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai al maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda un fortunato giocatore ha vinto oltre 35,4 milioni di euro. Disponibile su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale insieme ai numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di giovedì 23 luglio 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto :

: Numero Jolly :

: Numero Superstar :

: Jackpot:

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

BARI :

: CAGLIARI :

: FIRENZE :

: GENOVA :

: MILANO :

: NAPOLI :

: PALERMO :

: ROMA :

: TORINO :

: VENEZIA :

: NAZIONALE:

10eLotto serale di giovedì 23 luglio 2026, i numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto serale :

: Numero oro :

: Numero doppio oro :

: Numeri extra:

I simboli estratti al Simbolotto

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6 :

: Punti 5+1 :

: Punti 5 :

: Punti 4 :

: Punti 3 :

: Punti 2:

Quote superstar

5 Stella :

: 4 Stella :

: 3 Stella :

: 2 Stella :

: 1 Stella :

: 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per tentare la fortuna al Gioco del Lotto si scelgono fino a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e si punta poi su una delle 10 ruote nazionali, sulla Ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro e si vince centrando l'ambo, il terno, la quaterna e la cinquina. Oltre ai numeri del Lotto, abbinato alla classica lotteria, esiste anche l'opzione Simbolotto con la quale è possibile indovinare cinque simboli estratti in maniera casuale, contrassegnando la lettera "S" sulla schedina. Il Simbolotto è un'opzione gratuita associata al Gioco del Lotto.

Leggi anche I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 21 luglio 2026

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è possibile indovinare fino a 6 numeri vincenti, che rappresentano la massima combinazione possibile associata al jackpot milionario in palio. Al SuperEnalotto si può giocare scegliendo fino a 6 numeri compresi tra 1 e 90 e si vince centrando il 2, 3, 4, 5+1 (con il numero Jolly) e il 6. Aggiungendo, invece, il numero SuperStar alla giocata classica, si può moltiplicare il valore delle vincite fino a 100 volte.

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