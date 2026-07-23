Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi giovedì 23 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 197,9 milioni di euro
In diretta le estrazioni dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 23 luglio 2026: i numeri vincenti con quote e vincite in tempo reale su Fanpage.it. In aggiornamento tutti i risultati di questa sera per le tre lotterie: al SuperEnalotto si gioca per un jackpot da 197,9 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai al maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda un fortunato giocatore ha vinto oltre 35,4 milioni di euro. Disponibile su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale insieme ai numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto, la combinazione vincente di giovedì 23 luglio 2026
- Combinazione vincente SuperEnalotto:
- Numero Jolly:
- Numero Superstar:
- Jackpot:
Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote
- BARI:
- CAGLIARI:
- FIRENZE:
- GENOVA:
- MILANO:
- NAPOLI:
- PALERMO:
- ROMA:
- TORINO:
- VENEZIA:
- NAZIONALE:
10eLotto serale di giovedì 23 luglio 2026, i numeri vincenti
- I numeri vincenti del 10eLotto serale:
- Numero oro:
- Numero doppio oro:
- Numeri extra:
I simboli estratti al Simbolotto
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote superstar
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Come si gioca al Lotto
Per tentare la fortuna al Gioco del Lotto si scelgono fino a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e si punta poi su una delle 10 ruote nazionali, sulla Ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro e si vince centrando l'ambo, il terno, la quaterna e la cinquina. Oltre ai numeri del Lotto, abbinato alla classica lotteria, esiste anche l'opzione Simbolotto con la quale è possibile indovinare cinque simboli estratti in maniera casuale, contrassegnando la lettera "S" sulla schedina. Il Simbolotto è un'opzione gratuita associata al Gioco del Lotto.
Come si gioca al SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto è possibile indovinare fino a 6 numeri vincenti, che rappresentano la massima combinazione possibile associata al jackpot milionario in palio. Al SuperEnalotto si può giocare scegliendo fino a 6 numeri compresi tra 1 e 90 e si vince centrando il 2, 3, 4, 5+1 (con il numero Jolly) e il 6. Aggiungendo, invece, il numero SuperStar alla giocata classica, si può moltiplicare il valore delle vincite fino a 100 volte.