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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi giovedì 23 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 197,9 milioni di euro

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di giovedì 23 luglio 2026 in diretta dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti di questa sera estratti minuto per minuto. In aggiornamento anche vincite e quote: al SuperEnalotto un jackpot record di 197,9 milioni di euro.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

In diretta le estrazioni dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 23 luglio 2026: i numeri vincenti con quote e vincite in tempo reale su Fanpage.it. In aggiornamento tutti i risultati di questa sera per le tre lotterie: al SuperEnalotto si gioca per un jackpot da 197,9 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai al maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda un fortunato giocatore ha vinto oltre 35,4 milioni di euro. Disponibile su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale insieme ai numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di giovedì 23 luglio 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto:
  • Numero Jolly:
  • Numero Superstar:
  • Jackpot:

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • BARI:
  • CAGLIARI:
  • FIRENZE:
  • GENOVA:
  • MILANO:
  • NAPOLI:
  • PALERMO:
  • ROMA:
  • TORINO:
  • VENEZIA:
  • NAZIONALE:

10eLotto serale di giovedì 23 luglio 2026, i numeri vincenti

  • I numeri vincenti del 10eLotto serale:
  • Numero oro:
  • Numero doppio oro:
  • Numeri extra:

I simboli estratti al Simbolotto

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote superstar

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per tentare la fortuna al Gioco del Lotto si scelgono fino a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e si punta poi su una delle 10 ruote nazionali, sulla Ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro e si vince centrando l'ambo, il terno, la quaterna e la cinquina. Oltre ai numeri del Lotto, abbinato alla classica lotteria, esiste anche l'opzione Simbolotto con la quale è possibile indovinare cinque simboli estratti in maniera casuale, contrassegnando la lettera "S" sulla schedina. Il Simbolotto è un'opzione gratuita associata al Gioco del Lotto.

Leggi anche
I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 21 luglio 2026

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è possibile indovinare fino a 6 numeri vincenti, che rappresentano la massima combinazione possibile associata al jackpot milionario in palio. Al SuperEnalotto si può giocare scegliendo fino a 6 numeri compresi tra 1 e 90 e si vince centrando il 2, 3, 4, 5+1 (con il numero Jolly) e il 6. Aggiungendo, invece, il numero SuperStar alla giocata classica, si può moltiplicare il valore delle vincite fino a 100 volte.

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