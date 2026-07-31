Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi venerdì 31 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 202,2 milioni di euro

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale: le estrazioni di oggi, venerdì 31 luglio 2026 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20. Il jackpot al SuperEnalotto cresce ancora e stasera la sestina vincente vale 202,2 milioni di euro: tutti i numeri vincenti con vincite e quote in aggiornamento.

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SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di oggi, venerdì 31 luglio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti minuto per minuto su Fanpage.it. in diretta dalle ore 20. In aggiornamento tutti i risultati con vincite e quote di questa sera: il jackpot al SuperEnalotto raggiunge la somma record di 202,2 milioni di euro per chi indovina la combinazione dei 6 numeri fortunati. Continua la caccia al montepremi record: l'ultima vincita milionaria, infatti, risale ormai allo scorso anno a Desenzano del Garda, dove un fortunato giocatore ha vinto circa 35 milioni di euro. Da allora ancora nessun 6 è stato registrato e il montepremi ha continuato a salire. Si ricorda che si può giocare la schedina fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto insieme ai numeri ritardatari del Lotto aggiornati.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di venerdì 31 luglio 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Jackpot:

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

BARI:

CAGLIARI:

FIRENZE:

GENOVA:

MILANO:

NAPOLI:

PALERMO:

ROMA:

TORINO:

VENEZIA:

NAZIONALE:

10eLotto serale di venerdì 31 luglio 2026, i numeri vincenti

I numeri del 10eLotto serale:

Numero Oro:

Numero Doppio Oro:

Numeri Extra:

I simboli estratti al Simbolotto

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 90 e puntare su una delle dieci ruote cittadine (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia), sulla ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. Si vince indovinando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina. La giocata minima è di 1 euro, la giocata massima è di 200 euro. Al Gioco del Lotto è associato anche il Simbolotto, che permette di moltiplicare la posta della giocata principale al Lotto: per giocare è necessario selezionare la ruota del mese sulla schedina di gioco, contrassegnata dalla lettera "S": il sistema poi genera una serie di simboli casuali, e si vince indovinandone da 2 a 5.

Leggi anche I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 30 luglio 2026

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto si può scegliere una combinazione di 6 numeri fortunati, compresi tra 1 e 90. Si vince indovinando il 2, il 3, il 4, il 5, il 5+1 (selezionando anche il numero Jolly) e il 6, che permette di accedere al montepremi massimo in palio. Il costo per singola combinazione di gioco è di 1 euro, ma è anche possibile effettuare giocate sistemiche fino a 27, 132 combinazioni: in questo caso il costo minimo è di 5 euro. Per aumentare le possibilità di vincere si può giocare anche il numero SuperStar: si tratta di un numero casuale compreso sempre tra 1 e 90 al costo di 0.50 euro per ogni combinazione a cui viene associato il SuperStar.

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