Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi sabato 1 agosto 2026 e numeri vincenti: jackpot da 202 milioni di euro

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale, i numeri vincenti in diretta nelle estrazioni di sabato 1 agosto 2026: in aggiornamento vincite, quote e risultati di questa sera. Al SuperEnalotto si gioca per un jackpot record di 202 milioni di euro.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Redazione
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e SuperEnalotto

Le estrazioni dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale in diretta dalle ore 20 con tutti i numeri vincenti su Fanpage.it. In aggiornamento quote, vincite e risultati di questa sera: al SuperEnalotto si gioca per un montepremi record che ha raggiunto ormai la somma di 202 milioni di euro. Ancora nessun fortunato giocatore centra la combinazione dei sei numeri fortunati dall'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda a maggio dello scorso anno. Si ricorda che è possibile consultare su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione. Si estrae ogni martedì, giovedì e sabato e si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso per tentare la fortuna alle lotterie.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di sabato 1 agosto 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto:
  • Numero Jolly:
  • Numero Superstar:
  • Jackpot:

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • BARI:
  • CAGLIARI:
  • FIRENZE:
  • GENOVA:
  • MILANO:
  • NAPOLI:
  • PALERMO:
  • ROMA:
  • TORINO:
  • VENEZIA:
  • NAZIONALE:

10eLotto serale di sabato 1 agosto 2026, i numeri vincenti

  • I numeri del 10eLotto serale:
  • Numero Oro:
  • Numero Doppio Oro:
  • Numeri Extra:

I simboli estratti al Simbolotto

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto si scelgono fino a un massimo di dieci numeri compresi tra 1 e 90 e si punta su una delle dieci ruote cittadine, sulla ruota Nazionale, oppure è possibile puntare anche su tutte le ruote. A seguire si indicano le sorti che si intende pronosticare (uno specifico numero, due numeri, tre numeri, quattro numeri e cinque numeri) che rappresentano le vincite possibili (ambo, terno, quaterna, cinquina). La giocata minima è di 1 euro, la giocata massima è di 200 euro. Al Gioco del Lotto è possibile associare anche il Simbolotto contrassegnando la lettera "S" sulla schedina: il sistema genera poi una serie di simboli casuali e si vince indovinando da 2 a 5 simboli.

Leggi anche
I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 31 luglio 2026

Come si gioca al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto consiste nel pronosticare la combinazione vincente di 6 numeri, che permettono di vincere il jackpot milionario in palio. Si scelgono quindi sei numeri, compresi tra 1 e 90 al costo minimo di 1 euro per singola combinazione. Con il SuperEnalotto, inoltre, è possibile giocare anche giocate sistemiche fino a 27,132 combinazioni di gioco al costo minimo di 5 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 (con il numero Jolly) e 6 numeri. Si possono aumentare le possibilità di vincita anche giocando il numero Superstar al costo di 0,50 centesimi. Oltre alle categorie di vincita classiche, al SuperEnalotto esistono anche vincite immediate che permettono di vincere un premio ogni 100 combinazione convalidate e un premio ogni 20.000 combinazione convalidate con importi compresi tra 25 e 1000 euro.

Altri contenuti utili:

Immagine
Live
Danni, centinaia di sfollati, feriti: vertice in prefettura, lo sciame sismico flegreo continua
Il vulcanologo De Natale "Dobbiamo prepararci a qualunque scenario ai Campi Flegrei"
Il parroco di Pozzuoli: "Palazzi sventrati e lesionati, siamo stati lasciati soli"
Le immagini dei danni causati dal terremoto 4.7 ai Campi Flegrei
Terremoto ai Campi Flegrei, il Cnr: non si escludono scosse più forti, allerta resta gialla
Campi Flegrei, terremoto 4.7: è la scossa più forte di sempre, diversi danni e feriti
Non è il terremoto la cosa di cui ho avuto davvero paura
Rai 3 modifica il palinsesto, speciale TGR alle 12:20
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views