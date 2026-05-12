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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi martedì 12 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Il jackpot per chi centra la sestina fortunata stasera vale 162,9 milioni di euro: segui in diretta l’estrazione dei numeri vincenti di oggi martedì 12 maggio 2026 per i concorsi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
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A cura di Redazione
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Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di martedì 12 maggio 2026
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di martedì 12 maggio 2026
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Lotto e SuperEnalotto

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale in diretta su Fanpage.it: gli aggiornamenti vincenti sui numeri delle tre lotterie. Continua la caccia al jackpot milionario, che stasera vale  162,9 milioni di euro per la sestina vincente: è il jackpot più alto di sempre. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso anno, la schedina vincente fu giocata a Desenzano del Garda. Si può giocare fino alle 19:30 nei giorni delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it puoi consultare l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati.

Superenalotto, la sestina vincente

  • Numero Jolly:
  • Numero Superstar:

Lotto, i numeri vincenti del 12 maggio

  • BARI
  • CAGLIARI
  • FIRENZE
  • GENOVA
  • MILANO
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  • NAZIONALE

10eLotto serale, la combinazione fortunata

  • Numero oro:
  • Numeri doppio oro:
  • Numeri extra:

I simboli estratti al Simbolotto

Vincite e quote del SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

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Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

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