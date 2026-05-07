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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 7 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 7 maggio 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 160,4 milioni di euro.
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A cura di Redazione
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Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 7 maggio 2026
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 7 maggio 2026
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Lotto e SuperEnalotto

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di oggi, giovedì 7 maggio 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta parte dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 160,4 milioni di euro per la sestina fortunata del concorso n. 73. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra con i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 7 maggio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • BARI
  • CAGLIARI
  • GENOVA
  • FIRENZE
  • MILANO
  • NAPOLI
  • PALERMO
  • ROMA
  • TORINO
  • VENEZIA
  • NAZIONALE

I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto:

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di giovedì 7 maggio 2026

La sestina vincente:

  • Numero Jolly:
  • Numero Superstar:

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di giovedì 7 maggio 2026

La combinazione del 10eLotto serale:

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  • Numero oro:
  • Numero doppio oro:
  • Numeri extra:

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso SuperEnalotto n.72 con le quote SuperStar di giovedì 7 maggio 2026:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

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