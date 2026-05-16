Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 16 maggio 2026: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale: le estrazioni di sabato 16 maggio 2026 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. I numeri vincenti e le quote in aggiornamento minuto per minuto: 165,5 milioni di euro in palio per la sestina fortunata.

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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale in diretta oggi, sabato 16 maggio 2026 con i numeri vincenti delle estrazioni di oggi in tempo reale su Fanpage.it. Al SuperEnalotto in palio un jackpot pari a 165,5 milioni di euro per la sestina fortunata: continua a crescere l'attesa per il fortunato giocatore che vincerà il montepremi record, dopo l'ultima vincita di Desenzano del Garda. Ricordiamo che è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni e che si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it è disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con l'elenco dei numeri ritardatari aggiornati.

SuperEnalotto, la sestina vincente

Combinazione vincente: 69 – 89 – 90 – 12 – 60 – 7

Numero Jolly: 59

Numero Superstar: 36

Jackpot: 165.500.000€

Lotto, i numeri vincenti del 16 maggio

Bari: 84 – 57 – 9 – 22 – 60

Cagliari: 52 – 58 – 80 – 57 – 76

Firenze: 50 – 15 – 63 – 58 – 60

Genova: 8 – 30 – 61 – 75 – 55

Milano: 82 – 68 – 29 – 16 – 10

Napoli: 86 – 46 – 15 – 33 – 65

Palermo: 46 – 29 – 73 – 74 – 37

Roma: 30 – 15 – 2 – 87 – 52

Torino: 15 – 62 – 82 – 52 – 67

Venezia: 58 – 85 – 40 – 35 – 48

Nazionale: 16 – 51 – 56 – 71 – 17

10eLotto serale, la combinazione fortunata

Numeri 10eLotto serale: 8 – 9 – 15 – 29 – 30 – 46 – 50 – 52 – 57 – 58 – 61 – 62 – 63 – 68 – 73 – 80 – 82 – 84 – 85 – 86

Numero oro: 84

Numeri doppio oro: 84, 57

Numeri Extra: 2-10-16-22-33-35-37-40-55-60-65-74-75-76-87

I simboli estratti al Simbolotto

18 CERINO

7 VASO

27 SCALA

32 DISCO

12 SOLDATO

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Come funziona il SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

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