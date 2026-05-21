SuperEnalotto, centrato il 5+1 da oltre mezzo milione di euro a Firenze nell’estrazione del 21 maggio 2026

Centrato un 5+1 al Superenalotto di giovedì 21 maggio 2026 che si porta a casa oltre 590mila euro. La schedina vincente giocata a Firenze. Nessun “6” si è aggiudicato il jackpot record ma si registrano anche quattro “5” e “4 Stella”

Estrazione del SuperEnalotto fortunata quello di giovedì 21 maggio 2026: Centrato un 5+1 dal valore di oltre mezzo milione di euro. La fortuna ha baciato la Toscana visto la schedina vincente del concorso numero 81 di quest'anno è stata giocata in una ricevitoria di Firenze. Il fortunato vincitore del 5+1 al Superenalotto del 21 maggio si porta a casa la cifra esatta di 590.411,80 euro.

Ad aggiudicarsi la vincita del 5+1 nell'estrazione di giovedì sera del SuperEnalotto è stata una giocata effettuata presso il punto vendita "Tabacchi" N33, situato in Piazza Firenze 6 R. nella periferia del capoluogo toscano. Oltre alla vincita più corposa, la stessa estrazione ha regalato diverse altre vincite consistenti. Da segnalare infatti anche ben quattro "5" che si portano a casa ciascuno oltre 47mila euro. Non solo, l'estrazione del SuperEnalotto numero 81 ha assegnato anche un "4 Stella" che si porta a casa una cifra ancora maggiore pari a 49.600 euro.

Ancora Nessun "6" invece nonostante le tante giocate degli italiani attirati dal jackpot record che metteva in palio 167,4 milioni di euro. Il premio per la sestina vincente per il prossimo concorso ha raggiunto ora la cifra di 168 milioni di euro. Si tratta del quarto jackpot più alto di sempre. L’ultimo "6" da oltre 35,4 milioni di jackpot è stato centrato a Desenzano del Garda nel maggio dello scorso anno.

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto, quindi, prevede che il vincitore del 5+1 al Superenalotto del 21 maggio debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.