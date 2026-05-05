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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 5 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Effettuate le Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 5 maggio 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 159,4 milioni di euro.
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A cura di Redazione
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Sono avvenute le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 5 maggio 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 159,4 milioni di euro per la sestina fortunata del concorso n. 72. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 5 maggio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 13 – 20 – 43 – 72 – 40
  • Cagliari: 88 – 50 – 81 – 43 – 47
  • Firenze: 60 – 32 – 13 – 23 – 6
  • Genova: 71 – 19 – 22 – 55 – 39
  • Milano: 14 – 9 – 22 – 16 – 19
  • Napoli: 51 – 69 – 89 – 62 – 46
  • Palermo: 68 – 78 – 38 – 27 – 44
  • Roma: 20 – 47 – 62 – 56 – 34
  • Torino: 9 – 29 – 6 – 14 – 1
  • Venezia: 34 – 77 – 11 – 88 – 83
  • Nazionale: 56 – 26 – 22 – 77 – 75

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I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto

27 – Scala
16 – Naso
4 – Maiale
30 – Cacio
18 – Cerino

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SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di martedì 5 maggio 2026

La sestina vincente: 24 – 81 – 34 – 87 – 55 – 45

  • Numero Jolly: 23
  • Numero Superstar: 52
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10eLotto serale con Extra nell'estrazione di martedì 5 maggio 2026

La combinazione del 10eLotto serale: 9 – 13 – 14 – 19 – 20 – 29 – 32 – 34 – 43 – 47 – 50 – 51 – 60 – 68 – 69 – 71 – 77 – 78 – 81 – 88

  • Numero oro: 13
  • Numero doppio oro: 13, 20
  • Numeri extra:
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Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso Superenalotto n. 72, con le quote Superstar di martedì 5 maggio 2026:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

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