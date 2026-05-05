Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 5 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Effettuate le Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 5 maggio 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 159,4 milioni di euro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e SuperEnalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono avvenute le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 5 maggio 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 159,4 milioni di euro per la sestina fortunata del concorso n. 72. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 5 maggio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 13 – 20 – 43 – 72 – 40

Cagliari: 88 – 50 – 81 – 43 – 47

Firenze: 60 – 32 – 13 – 23 – 6

Genova: 71 – 19 – 22 – 55 – 39

Milano: 14 – 9 – 22 – 16 – 19

Napoli: 51 – 69 – 89 – 62 – 46

Palermo: 68 – 78 – 38 – 27 – 44

Roma: 20 – 47 – 62 – 56 – 34

Torino: 9 – 29 – 6 – 14 – 1

Venezia: 34 – 77 – 11 – 88 – 83

Nazionale: 56 – 26 – 22 – 77 – 75

I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto

27 – Scala

16 – Naso

4 – Maiale

30 – Cacio

18 – Cerino

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di martedì 5 maggio 2026

La sestina vincente: 24 – 81 – 34 – 87 – 55 – 45

Numero Jolly: 23

Numero Superstar: 52

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di martedì 5 maggio 2026

La combinazione del 10eLotto serale: 9 – 13 – 14 – 19 – 20 – 29 – 32 – 34 – 43 – 47 – 50 – 51 – 60 – 68 – 69 – 71 – 77 – 78 – 81 – 88

Numero oro: 13

Numero doppio oro: 13, 20

Numeri extra:

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso Superenalotto n. 72, con le quote Superstar di martedì 5 maggio 2026:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.