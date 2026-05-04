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Lotto e SuperEnalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 4 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 4 maggio 2026 per l’estrazione di recupero dopo i cambiamenti in calendario: i numeri vincenti, le quote e le vincite in diretta dalle 20 su Fanpage.it. Il jackpot sale a 158,7 milioni di euro per la sestina fortunata al SuperEnalotto.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Dalle ore 20 il gioco del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta con i numeri vincenti delle estrazioni di oggi, lunedì 4 maggio 2026. Si tratta dei concorsi rinviati in occasione della Festa dei Lavoratori, che ha visto cambiare il calendario delle estrazioni. Aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni di questa sera in tempo reale. Il SuperEnalotto riparte da un jackpot pari a 158,7 milioni di euro: è ormai un anno che non viene centrata la sestina fortunata e il montepremi diventa da record. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati: si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni e si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazione Lotto 4 maggio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 22 – 24 – 23 – 33 – 9
  • Cagliari: 40 – 15 – 22 – 90 – 51
  • Firenze: 70 – 2 – 71 – 41 – 40
  • Genova: 51 – 80 – 25 – 69 – 30
  • Milano: 23 – 28 – 89 – 2 – 64
  • Napoli: 16 – 54 – 41 – 8 – 56
  • Palermo: 18 – 25 – 11 – 66 – 36
  • Roma: 28 – 7 – 3 – 47 – 76
  • Torino: 72 – 24 – 1 – 7 – 70
  • Venezia: 10 – 80 – 17 – 69 – 13
  • Nazionale: 6 – 39 – 41 – 42 – 38
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I simboli del Simbolotto associati al Gioco del Lotto

  • 18 CERINO
  • 31 ANGURIA
  • 25 NATALE
  • 4 MAIALE
  • 14 BAULE

SuperEnalotto 4 maggio 2026, l'estrazione dei numeri vincenti

  • La sestina vincente di oggi: 14 – 3 – 61 – 31 – 46 – 63
  • Numero Jolly: 75
  • Numero SuperStar: 24
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10eLotto serale con Extra nell'estrazione di lunedì 4 maggio 2026

  • La combinazione del 10eLotto serale: 2 – 7 – 10 – 15 – 16 – 18 – 22 – 23 – 24 – 25 – 28 – 40 – 41 – 51 – 54 – 70 – 71 – 72 – 80 – 89
  • Numero oro: 22
  • Numeri doppio oro: 22, 24
  • Numeri Extra: 1 – 3- 8 – 9 – 11 – 17 – 30 – 33 – 36 – 47 – 56 – 64 – 66 – 69 – 90
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Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

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Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

Altri contenuti utili

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

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