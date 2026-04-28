Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 28 aprile 2026: numeri vincenti e quote
Sono avvenute le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 28 aprile 2026: nessuno ha centrato il 6 o il 5+1, mentre quattro persone hanno vinto quasi 40mila euro con il 5. Continua la caccia al jackpot milionario, che dalla prossima estrazione arriva a 156,8 milioni di euro. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto.
Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 0re 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Estrazioni Lotto 28 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote
Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:
- Bari: 68 – 50 – 33 – 31 – 23
- Cagliari: 47 – 80 – 44 – 24 – 13
- Firenze: 62 – 5 – 49 – 26 – 47
- Genova: 22 – 34 – 29 – 35 – 86
- Milano: 33 – 45 – 55 – 78 – 27
- Napoli: 58 – 36 – 88 – 47 – 46
- Palermo: 21 – 59 – 73 – 72 – 46
- Roma: 40 – 59 – 74 – 2 – 32
- Torino: 64 – 70 – 36 – 73 – 13
- Venezia: 77 – 64 – 6 – 84 – 69
- Nazionale: 1 – 14 – 24 – 4 – 56
I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto:
5 – Mano
45 – Rondine
4 – Maiale
44 – Prigione
20 – Festa
Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di martedì 28 aprile 2026
La sestina vincente: 43 – 57 – 47 – 29 – 60 – 42
- Numero Jolly: 27
- Numero Superstar: 30
10eLotto serale con Extra nell'estrazione di martedì 28 aprile 2026
La combinazione del 10eLotto serale: 5 – 21 – 22 – 33 – 34 – 36 – 40 – 44 – 45 – 47 – 49 – 50 – 58 – 59 – 62 – 64 – 68 – 70 – 77 – 80
- Numero oro: 68
- Numeri doppio oro: 68, 59
- Numeri extra: 2, 6, 23, 24, 26, 29, 31, 35, 55, 72, 73, 74, 78, 84, 88
Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Le vincite del concorso n. 68 del Superenalotto con le quote Superstar di martedì 28 aprile 2026:
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 4 vincono € 39.697,37
- Punti 4: 282 vincono € 575,44
- Punti 3: 13.581 vincono € 35,88
- Punti 2: 225.168 vincono € 6,71
Quote Superstar:
- 5 Stella: nessuno
- 4 Stella: nessuno
- 3 Stella: 80 vincono € 3.588,00
- 2 Stella: 1.097 vincono € 100,00
- 1 Stella: 8.590 vincono € 10,00
- 0 Stella: 21.583 vincono € 5,00
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.
Come si gioca al SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.
Altri contenuti utili:
- L'archivio storico delle estrazioni del Lotto e SuperEnalotto
- Come si gioca al Superenalotto
- Come si gioca al Lotto
- Tutti i numeri ritardatari del Lotto aggiornati
- Le nuove regole del Lotto
ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.