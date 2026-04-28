Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 28 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di martedì 28 aprile 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e SuperEnalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono avvenute le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 28 aprile 2026: nessuno ha centrato il 6 o il 5+1, mentre quattro persone hanno vinto quasi 40mila euro con il 5. Continua la caccia al jackpot milionario, che dalla prossima estrazione arriva a 156,8 milioni di euro. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto.

Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 0re 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 28 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 68 – 50 – 33 – 31 – 23

Cagliari: 47 – 80 – 44 – 24 – 13

Firenze: 62 – 5 – 49 – 26 – 47

Genova: 22 – 34 – 29 – 35 – 86

Milano: 33 – 45 – 55 – 78 – 27

Napoli: 58 – 36 – 88 – 47 – 46

Palermo: 21 – 59 – 73 – 72 – 46

Roma: 40 – 59 – 74 – 2 – 32

Torino: 64 – 70 – 36 – 73 – 13

Venezia: 77 – 64 – 6 – 84 – 69

Nazionale: 1 – 14 – 24 – 4 – 56

I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto:

5 – Mano

45 – Rondine

4 – Maiale

44 – Prigione

20 – Festa

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di martedì 28 aprile 2026

La sestina vincente: 43 – 57 – 47 – 29 – 60 – 42

Numero Jolly: 27

Numero Superstar: 30

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di martedì 28 aprile 2026

La combinazione del 10eLotto serale: 5 – 21 – 22 – 33 – 34 – 36 – 40 – 44 – 45 – 47 – 49 – 50 – 58 – 59 – 62 – 64 – 68 – 70 – 77 – 80

Numero oro: 68

Numeri doppio oro: 68, 59

Numeri extra: 2, 6, 23, 24, 26, 29, 31, 35, 55, 72, 73, 74, 78, 84, 88

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso n. 68 del Superenalotto con le quote Superstar di martedì 28 aprile 2026:

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 4 vincono € 39.697,37

Punti 4: 282 vincono € 575,44

Punti 3: 13.581 vincono € 35,88

Punti 2: 225.168 vincono € 6,71

Quote Superstar:

5 Stella: nessuno

4 Stella: nessuno

3 Stella: 80 vincono € 3.588,00

2 Stella: 1.097 vincono € 100,00

1 Stella: 8.590 vincono € 10,00

0 Stella: 21.583 vincono € 5,00

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.