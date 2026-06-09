Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi martedì 9 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 9 giugno 2026: su Fanpage.it i numeri delle 11 ruote e la sestina vincente con le quote. Nessun 6 né 5+1 realizzati, il jackpot per il prossimo concorso sale a 177,5 milioni di euro.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto del 9 giugno 2026

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Sono state effettuate le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di martedì 9 giugno 2026: i numeri vincenti sulle 11 ruote e la sestina fortunata su Fanpage.it. Questa sera nessun 6 né 5+1 realizzati, centrati sei 6. Il jackpot stimato a disposizione per il prossimo concorso è pari a 177,5 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio, quando un fortunato giocatore ha vinto oltre 35 milioni di euro a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione. Ricordiamo che si può giocare fino alle 19:30 dei giorni dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Superenalotto, la sestina vincente di martedì 9 giugno 2026

Combinazione vincente Superenalotto : 18 – 47 – 55 – 36 – 73 – 80

: 18 – 47 – 55 – 36 – 73 – 80 Numero Jolly: 90

Numero Superstar: 54

Jackpot: 176.800.000€

Lotto, i numeri vincenti del 9 giugno 2026

Bari: 31 – 81 – 28 – 45 – 85

31 – 81 – 28 – 45 – 85 Cagliari: 35 – 85 – 70 – 25 – 88

35 – 85 – 70 – 25 – 88 Firenze: 27 – 68 – 41 – 35 – 69

27 – 68 – 41 – 35 – 69 Genova: 52 – 71 – 88 – 38 – 27

52 – 71 – 88 – 38 – 27 Milano: 12 – 82 – 83 – 25 – 80

12 – 82 – 83 – 25 – 80 Napoli: 37 – 10 – 17 – 48 – 59

37 – 10 – 17 – 48 – 59 Palermo: 74 – 55 – 30 – 16 – 29

74 – 55 – 30 – 16 – 29 Roma: 3 – 90 – 32 – 37 – 43

3 – 90 – 32 – 37 – 43 Torino: 35 – 43 – 64 – 8 – 67

35 – 43 – 64 – 8 – 67 Venezia: 33 – 66 – 43 – 85 – 44

33 – 66 – 43 – 85 – 44 Nazionale: 15 – 32 – 28 – 67 – 56

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto serale: 3 – 10 – 12 – 27 – 28 – 31 – 33 – 35 – 37 – 43 – 52 – 55 – 66 – 68 – 71 – 74 – 81 – 82 – 85 – 90

Numero oro: 31

Doppio oro: 31, 81

Numeri extra: 8 – 16 – 17 – 25 – 30 – 32 – 38 – 41 – 45 – 48 – 64 – 69 – 70 – 83 – 88

I simboli estratti al Simbolotto

32 – DISCO

40 – QUADRO

23 – AMO

9 – CULLA

45 – RONDINE

Vincite e quote al Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: 0 da € 0,00

Punti 5+1: 0 da € 0,00

Punti 5: 6 da € 26.057,18

Punti 4: 451 da € 355,79

Punti 3: 16.615 da € 28,92

Punti 2: 257.228 da € 5,78

Quote Superstar:

5 Stella: 0 da € 0,00

4 Stella: 3 da € 35.579,00

3 Stella: 67 da € 2.892,00

2 Stella: 1.354 da € 100,00

1 Stella: 8.889 da € 10,00

0 Stella: 20.853 da € 5,00

Come si gioca al Lotto

Per il Gioco del Lotto è possibile scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90: per la giocata si punta su una Ruota tra le dieci ruote cittadine e una Nazionale. Si può anche puntare su tutte le ruote. Va poi scelto l'importo della giocata per vincere con ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Come si gioca al Superenalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Per vincere con il 5+1 è necessario centrare il numero Jolly, che è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, è possibile anche aumentare le vincite giocando al numero Superstar compreso sempre tra 1 e 90 al costo di 0,50 centesimi.

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